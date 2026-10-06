Joven habría matado a su padre tras negarse a darle dinero para alcohol en El Paraíso

Teupasenti, El Paraíso. Un joven de 22 años fue detenido como sospechoso de quitarle la vida a su propio padre en la aldea El Higuito, municipio de Teupasenti, El Paraíso, según reportes preliminares de la Policía Nacional. La víctima fue identificada como Quintín Villalta, quien habría sido atacado dentro de su vivienda luego de una disputa con su hijo. De acuerdo con la versión preliminar de las autoridades, el joven habría llegado a la vivienda y exigido dinero a su padre para comprar bebidas alcohólicas. Ante la negativa, se habría iniciado una discusión.

Durante el altercado, el sospechoso presuntamente atacó a su padre con un puñal, provocándole heridas de gravedad. Posteriormente, siempre según el reporte policial, el joven habría tomado una escopeta que se encontraba dentro de la vivienda y disparado contra su padre, causándole la muerte. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Tras el hecho, el sospechoso habría abandonado el inmueble, mientras familiares y vecinos alertaban a las autoridades sobre lo ocurrido.

Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) iniciaron las labores de búsqueda para localizar al presunto responsable. Las autoridades informaron que el joven fue ubicado y detenido en el mismo municipio de Teupasenti, donde se desarrollaron las acciones policiales tras el crimen. Durante la detención también se habría decomisado una escopeta, la cual será sometida a los análisis correspondientes para determinar si está relacionada con el hecho. Familiares de la víctima señalaron al joven como principal sospechoso y manifestaron que, presuntamente, ya habría cometido robos contra su padre en ocasiones anteriores. La Policía Nacional indicó que el caso es investigado como un posible parricidio y que la escena fue resguardada para realizar las diligencias correspondientes.