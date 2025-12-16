  1. Inicio
15 años de cárcel para joven que mató a su padre en Siguatepeque, Comayagua

Según el informe oficial, el hecho ocurrió cuando la víctima se encontraba desayunando en su vivienda. En ese momento, su hijo lo atacó

Ángel Gamaliel Mejía Cárcamo fue declarado culpable de haber dado muerte a su padre Miguel Ángel Mejía Montoya.
Siguatepeque, Comayagua

El Ministerio Público informó que un hombre fue condenado a 15 años de prisión por matar a su propio padre en el municipio de Siguatepeque, departamento de Comayagua.

La sentencia fue dictada contra Ángel Gamaliel Mejía Cárcamo, quien fue declarado culpable de haber dado muerte a su padre Miguel Ángel Mejía Montoya con un cuchillo, en un hecho ocurrido el 12 de marzo de 2025 en la aldea Chagüites, de Siguatepeque.

Según el informe oficial, el crimen ocurrió mientras la víctima desayunaba en su vivienda. En ese momento, su hijo tomó un cuchillo que estaba sobre la mesa y, sin decir una sola palabra, lo atacó, provocándole heridas que le causaron la muerte.

Tras el ataque, Mejía Cárcamo huyó del lugar, pero fue capturado minutos después por agentes policiales, quienes le decomisaron el cuchillo utilizado en el hecho.

Durante el proceso judicial, el acusado aceptó su responsabilidad y se sometió a un procedimiento abreviado, lo que permitió agilizar el caso. Finalmente, fue condenado conforme a la ley y trasladado a una penitenciaría nacional, donde cumplirá su pena.

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

