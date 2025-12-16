15 años de cárcel para joven que mató a su padre en Siguatepeque, Comayagua

Siguatepeque, Comayagua

El Ministerio Público informó que un hombre fue condenado a 15 años de prisión por matar a su propio padre en el municipio de Siguatepeque, departamento de Comayagua.

La sentencia fue dictada contra Ángel Gamaliel Mejía Cárcamo, quien fue declarado culpable de haber dado muerte a su padre Miguel Ángel Mejía Montoya con un cuchillo, en un hecho ocurrido el 12 de marzo de 2025 en la aldea Chagüites, de Siguatepeque.