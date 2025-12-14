Matan a un hombre a puñaladas en Villanueva, Cortés

Villanueva, Honduras

La víctima fue identificada como Óscar Abilio Vásquez García, cuyo cuerpo fue encontrado a la orilla de una calle alrededor del mediodía, presentando heridas provocadas con arma blanca.

Un hombre fue asesinado este domingo en la colonia Colinas de Suiza 3, en la comunidad de Dos Caminos, municipio de Villanueva, departamento de Cortés, según informó la Policía Nacional .

De acuerdo con el reporte policial, el hallazgo se produjo tras una llamada de alerta al sistema de emergencias 911, lo que movilizó a agentes de seguridad hasta el lugar de los hechos.

Al llegar a la escena, las autoridades procedieron a acordonar el área para resguardar evidencias y evitar la alteración del sitio donde ocurrió el crimen.

Personal de Medicina Forense realizó el levantamiento del cuerpo, mientras que equipos de investigación iniciaron las indagaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del ataque.