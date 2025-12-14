Capturan a"El Niño", sospechoso de operar como gatillero en la Pandilla 18

San Pedro Sula, Cortés.

Mediante patrullaje de prevención, agentes de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria detuvieron en las últimas horas un hombre por suponerlo responsable de los delitos de tráfico ilícito de drogas y tenencia de munición de uso prohibido.

Se trata de alias “El Niño”, de 28 años, presunto integrante de la Pandilla 18, quien según información policial ostentaría el rango de gatillero dentro de esta estructura criminal.

El arresto se efectuó en la colonia Cerrito Lindo mediante patrullaje de disuasión realizado por los agentes policiales, como parte de las acciones preventivas desarrolladas en ese sector de la ciudad.

Durante la intervención se le decomisaron 19 envoltorios en forma de punta que contenían en su interior hierba seca, aparente marihuana, la cual sería distribuida de manera ilícita.

También le encontraron 15 proyectiles de metal, considerada munición de uso prohibido, los cuales portaba al momento de su detención.

El ahora detenido fue trasladado a la Primera Estación Policial del Centro Integrado de Trabajo Interinstitucional (Cein), donde se le elaboró el informe correspondiente y posteriormente fue puesto a disposición de la fiscalía de turno del Ministerio Público (MP) para que se continúe con el proceso legal.

Estas acciones forman parte del Plan Solución Contra el Crimen, fase III, y del Plan Navidad Segura, que mantienen las autoridades policiales en el valle de Sula.