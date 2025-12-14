Madre de tres niños muere en un accidente de motocicleta en La Masica

Atlántida

La víctima fue identificada como Yeimi Elizabeth Quiroz Castellanos, de 26 años de edad, quien, según el reporte preliminar, perdió el control de su motocicleta y colisionó contra un poste del tendido eléctrico.

Una joven madre perdió la vida la noche del sábado tras sufrir un accidente de motocicleta en la comunidad de Monte Negro, municipio de La Masica, departamento de Atlántida.

El impacto le provocó graves lesiones, por lo que fue trasladada de emergencia en una ambulancia del Cuerpo de Bomberos al hospital Atlántida, en la ciudad de La Ceiba.

Pese a los esfuerzos del personal médico, Quiroz Castellanos falleció debido a la severidad de las heridas sufridas durante el accidente.

La trágica muerte de la joven ha causado consternación entre los vecinos de la comunidad de Monte Negro, quienes lamentaron el hecho ocurrido la noche del sábado.

Yeimi Elizabeth Quiroz Castellanos era madre de tres niños, dejando un profundo dolor entre sus familiares y allegados.