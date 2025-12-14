  1. Inicio
  2. · Sucesos

Madre de tres niños muere en un accidente de motocicleta en La Masica

Yeimi Elizabeth Quiroz Castellanos, de 26 años, perdió el control de la motocicleta e impactó contra un poste del tendido eléctrico en la comunidad de Monte Negro.

Madre de tres niños muere en un accidente de motocicleta en La Masica

La joven madre fue trasladada aún con vida hacia el Hospital Atlántida, donde se confirmó su fallecimiento minutos después de ser ingresada.

Atlántida

Una joven madre perdió la vida la noche del sábado tras sufrir un accidente de motocicleta en la comunidad de Monte Negro, municipio de La Masica, departamento de Atlántida.

La víctima fue identificada como Yeimi Elizabeth Quiroz Castellanos, de 26 años de edad, quien, según el reporte preliminar, perdió el control de su motocicleta y colisionó contra un poste del tendido eléctrico.

Muere futbolista haciendo piques en moto en la 33 calle de SPS

El impacto le provocó graves lesiones, por lo que fue trasladada de emergencia en una ambulancia del Cuerpo de Bomberos al hospital Atlántida, en la ciudad de La Ceiba.

Pese a los esfuerzos del personal médico, Quiroz Castellanos falleció debido a la severidad de las heridas sufridas durante el accidente.

La trágica muerte de la joven ha causado consternación entre los vecinos de la comunidad de Monte Negro, quienes lamentaron el hecho ocurrido la noche del sábado.

Yeimi Elizabeth Quiroz Castellanos era madre de tres niños, dejando un profundo dolor entre sus familiares y allegados.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias