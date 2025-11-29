¿Quién es “Peso Pluma”? Lo que se sabe del presunto gatillero capturado en Choloma

San Pedro Sula, Cortés

A este individuo se le sigue un proceso penal por suponerlo responsable de varios delitos, entre ellos: porte ilegal de arma de fuego de uso prohibido , porte ilegal de arma de fuego de uso permitido, tráfico de drogas y depósito de armas, municiones o explosivos de uso prohibido (bombas).

Durante la audiencia inicial en el Juzgado de Letras de Choloma, Cortés, el juez dictó auto de formal procesamiento y prisión preventiva contra alias “Peso Pluma” , señalado como gatillero de la Mara MS-13.

Mediante una operación de inteligencia ejecutada el 22 de noviembre en la colonia López Arellano, Choloma, agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), en coordinación con la Unidad Metropolitana de Prevención (UMEP-10), detuvieron al sospechoso.

El detenido, identificado como alias “Peso Pluma”, de 23 años, originario de Zacapa, Santa Bárbara, y residente en la colonia Valle de Sula de López Arellano, sería miembro activo de la MS-13 con el rango de gatillero y aproximadamente cuatro años dentro de la estructura, según informes policiales.

De acuerdo con las investigaciones, su función principal dentro del grupo criminal sería el sicariato.

En el operativo fue decomisada un arma de uso prohibido, así como granadas, además de supuesta droga que, según las autoridades, distribuía en el sector, generando violencia e inseguridad en la zona.