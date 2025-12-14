  1. Inicio
  2. · Sucesos

Caen hermanos de la banda “Los Sánchez” por asesinatos y robos

Se les investiga por participación en robos en las zonas cafetaleras de Comayagua

Caen hermanos de la banda “Los Sánchez” por asesinatos y robos

Custodiados por agentes en instalaciones policiales de Comayagua previo a ser remitido su caso al Ministerio Público.

Fotografía cortesía
San Jerónimo, Comayagua.

Tras una persecución llevada a cabo en la aldea Jamalteca, miembros de la Policía ejecutaron la captura de dos supuestos integrantes del grupo criminal “Los Sánchez”, señalados de los delitos de asesinato y robo con violencia e intimidación agravado.

Se trata de dos hermanos de 22 y 27 años, originarios y residentes en la aldea de Talnetes, municipio de San Jerónimo, a quien se les siguen líneas investigativas por múltiples robos a personas, negocios y vehículos repartidores en las zonas cafetaleras.

Se confirmó que estos son solicitados mediante orden de captura emitida por el Juzgado de Letras de la sección judicial de Comayagua, desde el 16 de julio del presente año, por el delito de asesinato en perjuicio de Melvin Josué Gutiérrez Martínez.

Según las autoridades policiales, los sospechosos tenían atemorizado a toda el rubro del café en estos sectores. Después de su arresto fueron trasladados a las oficinas judiciales donde ya se inició el proceso legal correspondiente.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias