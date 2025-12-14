Caen hermanos de la banda “Los Sánchez” por asesinatos y robos

San Jerónimo, Comayagua.

Tras una persecución llevada a cabo en la aldea Jamalteca, miembros de la Policía ejecutaron la captura de dos supuestos integrantes del grupo criminal “Los Sánchez”, señalados de los delitos de asesinato y robo con violencia e intimidación agravado.

Se trata de dos hermanos de 22 y 27 años, originarios y residentes en la aldea de Talnetes, municipio de San Jerónimo, a quien se les siguen líneas investigativas por múltiples robos a personas, negocios y vehículos repartidores en las zonas cafetaleras.

Se confirmó que estos son solicitados mediante orden de captura emitida por el Juzgado de Letras de la sección judicial de Comayagua, desde el 16 de julio del presente año, por el delito de asesinato en perjuicio de Melvin Josué Gutiérrez Martínez.

Según las autoridades policiales, los sospechosos tenían atemorizado a toda el rubro del café en estos sectores. Después de su arresto fueron trasladados a las oficinas judiciales donde ya se inició el proceso legal correspondiente.