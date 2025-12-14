Realizan operativos en la Terminal para detectar estructuras criminales

San Pedro Sula, Cortés

La Policía Nacional, a través de la Dirección Policial Antimaras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) y su División de Seguridad del Transporte Urbano, desarrolló intentos operativos de patrullaje preventivo en puntos estratégicos de la ciudad de San Pedro Sula, con el objetivo de garantizar la seguridad de la población y del sector transporte.

Personal policial inició patrullaje a pie en las instalaciones de la Gran Central Metropolitana, realizando labores de prevención, disuasión y control para combatir el delito de extorsión, así como la identificación y posible captura de miembros de estructuras criminales que operan en el rubro del transporte público.

Durante el recorrido, los agentes brindaron asistencia a la ciudadanía, efectuaron consultas de documentos de identidad en el sistema Nacmis y verificaciones de estatus vehicular.