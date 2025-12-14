  1. Inicio
Realizan operativos en la Terminal para detectar estructuras criminales

Durante el operativo, que también se ejecutó en el bulevar del este, se desarrollaron acciones preventivas y orientadas a luchar contra extorsionadores

Agentes interceptando a un ciudadano para validar sus documentos personales al interior de la Terminal de Buses.

Fotografía cortesía
San Pedro Sula, Cortés

La Policía Nacional, a través de la Dirección Policial Antimaras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) y su División de Seguridad del Transporte Urbano, desarrolló intentos operativos de patrullaje preventivo en puntos estratégicos de la ciudad de San Pedro Sula, con el objetivo de garantizar la seguridad de la población y del sector transporte.

Personal policial inició patrullaje a pie en las instalaciones de la Gran Central Metropolitana, realizando labores de prevención, disuasión y control para combatir el delito de extorsión, así como la identificación y posible captura de miembros de estructuras criminales que operan en el rubro del transporte público.

Durante el recorrido, los agentes brindaron asistencia a la ciudadanía, efectuaron consultas de documentos de identidad en el sistema Nacmis y verificaciones de estatus vehicular.

De forma simultánea, otro equipo operativo ejecutó patrullaje móvil en el bulevar del este, a la altura del sector de Cemcol. Esta acción tuvo como finalidad prevenir faltas y delitos, mantener la presencia policial visible y salvaguardar la integridad de conductores, pasajeros y peatones que transitan por esta importante vía de la ciudad.

Las autoridades policiales informaron que continuarán fortaleciendo las acciones preventivas y operativas en la zona norte del país.

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
