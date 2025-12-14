María Antonieta Mejía cuestiona a Nasralla y Marlon Ochoa: "Todo quedó al descubierto"

Cabe aclarar que, en esta ocasión, su mensaje iba dirigido a Salvador Nasralla, quien afirmó ayer, en horas de la noche y también a través de su cuenta en X, que les estaban robando en el lugar donde se encuentran las urnas con los votos. “Representantes del Partido Nacional apagaron las cámaras e impidieron la entrada de los representantes del Partido Liberal”, manifestó el candidato del Partido Liberal.