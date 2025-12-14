María Antonieta Mejía cuestiona a Nasralla y Marlon Ochoa: "Todo quedó al descubierto"

María Antonieta Mejía, candidata a designada presidencial por el Partido Nacional, lanzó fuertes críticas contra lo que calificó como una estrategia de confrontación y desinformación en torno al proceso electoral.
Mejía aseguró en la red social X que desde un inicio existió la pretensión de afectar a un partido con credibilidad democrática mediante alianzas equivocadas y cálculos personales.
“¡¡¡Bingo...!!! Qué mal asesor tiene... y aun así insiste en decir que no hay alianza. Su pretensión desde el inicio fue destruir a otro partido que sí ha tenido credibilidad democrática, apostando a alianzas equivocadas y cálculos personales. Ahora que todo quedó al descubierto, ¿qué va a decir?”, manifestó Mejía en X.
La publicación de Mejía es en respuesta a las declaraciones del consejero Marlon Ochoa, publicadas en X. Ochoa expuso que las consejeras del CNE solo quieren revisar 1,081 actas de un total de 19,167, lo que significa que se están ignorando miles de documentos que tienen problemas.
Según Ochoa, existen al menos 14,073 actas con inconsistencias relacionadas con el sistema biométrico. Otras 1,882 presentan falta de firmas, errores en la suma de votos o que no han sido recibidas. Esto eleva a 17,036 el total de actas con algún tipo de irregularidad que, a su criterio, deberían ser consideradas dentro del proceso de revisión.
Ante este escenario, Ochoa sostuvo que debe practicarse el conteo especial voto por voto de oficio en todas las actas presidenciales, particularmente en aquellas que presentan inconsistencias. Además, adjuntó la imagen de un documento en su publicación, en el que se establecen los escrutinios especiales.
En otra publicación de X, la dirigente llamó a bajar el tono del debate y a respetar las reglas, tiempos y autoridades del proceso electoral, subrayando que la desesperación y la intolerancia no son prueba de razón. "La desesperación no es prueba, y las supuestas actas super secretas solo existen en la imaginación de quien necesita caos para sobrevivir políticamente".
Cabe aclarar que, en esta ocasión, su mensaje iba dirigido a Salvador Nasralla, quien afirmó ayer, en horas de la noche y también a través de su cuenta en X, que les estaban robando en el lugar donde se encuentran las urnas con los votos. “Representantes del Partido Nacional apagaron las cámaras e impidieron la entrada de los representantes del Partido Liberal”, manifestó el candidato del Partido Liberal.