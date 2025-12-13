Rescatan sana y salva a joven secuestrada en La Paz; exigían L300,000 de rescate

La Paz

La operación fue ejecutada este viernes en una zona montañosa de la aldea La Palestina, municipio de San José, departamento de La Paz.

La Unidad Nacional Antisecuestros (Unas) rescató sana y salva a una comerciante de 20 años que se encontraba secuestrada desde la noche del pasado 11 de diciembre.

De acuerdo con el informe oficial, la joven fue privada de su libertad cuando se conducía en un mototaxi junto a su madre.



Ambas fueron interceptadas por otra unidad similar, de la cual descendieron individuos encapuchados que, mediante el uso de armas blancas, obligaron a la joven a subir al vehículo de los atacantes.

Durante el hecho, la madre de la víctima resultó gravemente herida y los agresores huyeron con rumbo desconocido, llevándose a la joven contra su voluntad.

Posteriormente, los secuestradores se comunicaron con los familiares de la víctima, a quienes les exigieron el pago de 300,000 lempiras a cambio de su liberación.

Tras conocerse el hecho, equipos especializados de la UNAS activaron de inmediato labores investigativas y aplicaron técnicas especiales de investigación que permitieron ubicar el lugar donde la joven permanecía en cautiverio. El rescate se realizó sin que se efectuara ningún pago por su liberación.

Durante la operación, dos de los presuntos responsables lograron huir aprovechando la geografía del terreno; no obstante, las autoridades informaron que ya fueron plenamente identificados y continúan las labores para su captura.

Como parte del operativo, se decomisaron dos teléfonos celulares de diferentes marcas y modelos, los cuales serán sometidos a análisis en el marco de la investigación.

La víctima fue trasladada a un centro asistencial para su valoración médica, mientras que los equipos de la Unas permanecerán en el sector con el objetivo de dar con los responsables y remitirlos ante la justicia.