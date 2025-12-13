Ultiman a comerciante del mercado Zonal Belén de Comayagüela

Comayagüela, Honduras.

La víctima fue identificada como Conrado Alduvín Zambrano Cruz , de aproximadamente 35 años, propietario de una venta de verduras.

Un comerciante fue asesinado la madrugada de este sábado 13 de diciembre en el Mercado Zonal Belén , en Comayagüela , uno de los principales centros de abasto del Distrito Central.

De acuerdo con información preliminar, el crimen ocurrió alrededor de las 2:30 de la madrugada, cuando el comerciante se disponía a sacar su producto y abrir la bodega de su puesto para iniciar la jornada laboral.

Según versiones policiales, sujetos armados llegaron al lugar y le dispararon en reiteradas ocasiones, sin mediar palabra. A causa de las graves heridas, Zambrano Cruz cayó al suelo; aunque fue trasladado de emergencia al Hospital Escuela, falleció al momento de ingresar a la sala de emergencias.

Tras confirmarse su muerte, las autoridades trasladaron el cuerpo al Centro de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la capital, donde se le practicará la autopsia correspondiente.

Familiares y allegados de la víctima llegaron consternados al centro forense, a la espera de la entrega de los restos mortales, visiblemente afectados por el crimen.