Ultiman a comerciante del mercado Zonal Belén de Comayagüela

Un comerciante fue asesinado la madrugada de este sábado 13 de diciembre en el Mercado Zonal Belén, en Comayagüela, uno de los principales centros de abasto del Distrito Central.
La víctima fue identificada como Conrado Alduvín Zambrano Cruz, de aproximadamente 35 años, propietario de una venta de verduras.
De acuerdo con información preliminar, el crimen ocurrió alrededor de las 2:30 de la madrugada, cuando el comerciante se disponía a sacar su producto y abrir la bodega de su puesto para iniciar la jornada laboral.
Según versiones policiales, sujetos armados llegaron al lugar y le dispararon en reiteradas ocasiones, sin mediar palabra. A causa de las graves heridas, Zambrano Cruz cayó al suelo; aunque fue trasladado de emergencia al Hospital Escuela, falleció al momento de ingresar a la sala de emergencias.
Tras confirmarse su muerte, las autoridades trasladaron el cuerpo al Centro de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la capital, donde se le practicará la autopsia correspondiente.
Familiares y allegados de la víctima llegaron consternados al centro forense, a la espera de la entrega de los restos mortales, visiblemente afectados por el crimen.
Hasta el momento, las autoridades no han confirmado el móvil del asesinato; sin embargo, no descartan que el hecho esté relacionado con extorsión, un delito que continúa afectando a comerciantes y pequeños negocios en distintas zonas del país.
Agentes de la Policía Nacional mantienen las investigaciones para dar con los responsables.