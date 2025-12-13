Caen cinco supuestos miembros de la banda El Cura, señalados por crimen de ingeniero en Olancho

Catacamas, Olancho.

La Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (Fedcv) capturó a cinco presuntos integrantes de la banda El Cura, señalados como responsables del asesinato del ingeniero Marco Tulio Moncada Torres. Los arrestados fueron identificados como José Roberto Ponce Reyes, alias Casaya; Carlos Francisco Melara Alemán; Mario Alberto Hernández López, alias Pollo; Maryin Sarahi Bertrand Zelaya; y Riccy Daniela Aguilar Barahona, alias La Sombra.

Las detenciones se realizaron durante cinco allanamientos ejecutados en distintos sectores de la ciudad de Catacamas, Olancho, en coordinación con la Dirección Policial de Investigaciones (DPI). Según el requerimiento fiscal, los imputados enfrentan cargos por los delitos de asesinato y asociación para delinquir, en perjuicio de Moncada Torres y otros derechos fundamentales. Durante la operación, las autoridades decomisaron tres armas de fuego, seis teléfonos celulares y una motocicleta presuntamente utilizada para cometer el crimen. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

El crimen

Las investigaciones de la DPI establecen que Maryin Sarahi Bertrand Zelaya habría ordenado la ejecución del ingeniero. El asesinato ocurrió el 6 de noviembre de 2025 en la aldea Jutiquile, municipio de Juticalpa, Olancho. De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, el día del crimen, Riccy Daniela Aguilar Barahona y José Roberto Ponce Reyes se movilizaban en un vehículo Toyota 4Runner, color negro y sin placas, mientras que Carlos Francisco Melara se desplazaba en una motocicleta. El grupo se dirigió hasta la residencial La Gran Manzana, donde se encontraba la víctima. Cuando Moncada Torres se aproximó a su vehículo Nissan, color rojo, y abrió la puerta del copiloto, fue atacado por la espalda y recibió múltiples disparos que le causaron la muerte de forma inmediata.