  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Sucesos

Fingieron buscar empleo para ultimar al ingeniero Marco Tulio Moncada

Marco Tulio Moncada Torres, de 65 años, fue ultimado por desconocidos cuando supervisaba un proyecto residencial en una lotificación en Jutiquile.

Fingieron buscar empleo para ultimar al ingeniero Marco Tulio Moncada
1 de 12

El municipio de Juticalpa, Olancho, llora la muerte del ingeniero Marco Tulio Moncada Torres, de 65 años, quien fue ultimado el jueves.

Fingieron buscar empleo para ultimar al ingeniero Marco Tulio Moncada
2 de 12

El crimen ocurrió el jueves en la lotificación de Jutiquile, donde la víctima realizaba labores relacionadas con un proyecto habitacional.
Fingieron buscar empleo para ultimar al ingeniero Marco Tulio Moncada
3 de 12

Moncada Torres tenía doble nacionalidad hondureña y estadounidense, y había retornado recientemente al país desde Estados Unidos.
Fingieron buscar empleo para ultimar al ingeniero Marco Tulio Moncada
4 de 12

De acuerdo con versiones de testigos, dos hombres en motocicleta llegaron al lugar y se acercaron al ingeniero y fingieron buscar empleo.
Fingieron buscar empleo para ultimar al ingeniero Marco Tulio Moncada
5 de 12

Al recibir una respuesta negativa, los individuos sacaron un arma de fuego y le dispararon en repetidas ocasiones.
Fingieron buscar empleo para ultimar al ingeniero Marco Tulio Moncada
6 de 12

El ataque dejó sin vida a Moncada Torres frente a los trabajadores que se encontraban en el área.
Fingieron buscar empleo para ultimar al ingeniero Marco Tulio Moncada
7 de 12

Tras el crimen, los agresores huyeron rápidamente, sin que hasta el momento se conozca su paradero. Vecinos del sector y compañeros de trabajo expresaron su profundo dolor y sorpresa por el hecho violento.
Fingieron buscar empleo para ultimar al ingeniero Marco Tulio Moncada
8 de 12

En redes sociales, amigos y allegados publicaron mensajes de condolencias y recuerdos hacia el ingeniero asesinado.
Fingieron buscar empleo para ultimar al ingeniero Marco Tulio Moncada
9 de 12

“Dios te tenga en gloria, Marco. Fuiste un excelente amigo”, escribió uno de los usuarios en su perfil.
Fingieron buscar empleo para ultimar al ingeniero Marco Tulio Moncada
10 de 12

Las autoridades trasladaron el cuerpo a Medicina Forense para realizar los exámenes y procedimientos de ley.
Fingieron buscar empleo para ultimar al ingeniero Marco Tulio Moncada
11 de 12

El caso fue puesto bajo investigación por parte de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).

Fingieron buscar empleo para ultimar al ingeniero Marco Tulio Moncada
12 de 12

En lo que va de 2025, las autoridades policiales registran al menos 1,940 homicidios. Olancho es uno de los departamentos donde más hechos violentos se han contabilizado en los últimos meses.

Cargar más fotos