Fingieron buscar empleo para ultimar al ingeniero Marco Tulio Moncada

El municipio de Juticalpa, Olancho, llora la muerte del ingeniero Marco Tulio Moncada Torres, de 65 años, quien fue ultimado el jueves.
El crimen ocurrió el jueves en la lotificación de Jutiquile, donde la víctima realizaba labores relacionadas con un proyecto habitacional.
Moncada Torres tenía doble nacionalidad hondureña y estadounidense, y había retornado recientemente al país desde Estados Unidos.
De acuerdo con versiones de testigos, dos hombres en motocicleta llegaron al lugar y se acercaron al ingeniero y fingieron buscar empleo.
Al recibir una respuesta negativa, los individuos sacaron un arma de fuego y le dispararon en repetidas ocasiones.
El ataque dejó sin vida a Moncada Torres frente a los trabajadores que se encontraban en el área.
Tras el crimen, los agresores huyeron rápidamente, sin que hasta el momento se conozca su paradero. Vecinos del sector y compañeros de trabajo expresaron su profundo dolor y sorpresa por el hecho violento.
En redes sociales, amigos y allegados publicaron mensajes de condolencias y recuerdos hacia el ingeniero asesinado.
“Dios te tenga en gloria, Marco. Fuiste un excelente amigo”, escribió uno de los usuarios en su perfil.
Las autoridades trasladaron el cuerpo a Medicina Forense para realizar los exámenes y procedimientos de ley.
El caso fue puesto bajo investigación por parte de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).
En lo que va de 2025, las autoridades policiales registran al menos 1,940 homicidios. Olancho es uno de los departamentos donde más hechos violentos se han contabilizado en los últimos meses.