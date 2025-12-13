Piden más de 41 años de cárcel por asesinato de la exdiputada Carolina Echeverría

Tegucigalpa, Honduras.

La Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (Fedcv) solicitó una pena acumulada de 41 años y 10 meses de prisión contra los dos hombres acusados por el asesinato de la exdiputada Edna Carolina Echeverría Hylock.

La petición contra Javier Edgardo Montalván Gonzales, alias “La Pulga”, y Jony Ramiro Rivera Mejía, alias “El Búfalo”, fue planteada durante la audiencia de individualización de la pena, en la que el Ministerio Público también pidió sanciones adicionales por los delitos de asesinato en grado de tentativa inacabada en perjuicio del esposo de la víctima, Andrés Wilfredo Urtecho Jeamborde, así como por robo con violencia agravado cometido contra un testigo protegido y la propia exdiputada.

De acuerdo con el requerimiento fiscal, los hechos ocurrieron el domingo 25 de julio de 2021, cuando Echeverría Hylock y su esposo se encontraban en su residencia ubicada en la colonia Lomas del Mayab, en Tegucigalpa.

Según la reconstrucción del crimen presentada por la Fiscalía, alrededor de las 6:30 de la tarde, cuatro personas —tres hombres y una mujer— llegaron al inmueble vestidas con trajes de bioseguridad.