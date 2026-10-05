Cae alias “Yanki” por supuesto tráfico de drogas en El Progreso, Yoro

El Progreso, Yoro. Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) logró la captura de Josué Antonio García, alias “Yanki”, de 18 años, por suponerlo responsable del delito de tráfico de drogas en El Progreso, Yoro.
De acuerdo con la DPI, García sería presuntamente integrante de la Mara Salvatrucha (MS-13) y tendría el rango de “traca” dentro de esa estructura criminal.
Durante el procedimiento, los agentes le decomisaron 20 envoltorios con polvo blanco, supuesta cocaína, así como 17 envoltorios con una sustancia en piedra, presunto crack.
También le encontraron nueve bolsitas con hierba seca, supuesta marihuana, además de 300 lempiras en efectivo y un teléfono celular.
Según el informe policial, el sospechoso fue detenido en flagrancia cuando presuntamente se disponía a distribuir las sustancias.
La evidencia fue decomisada y quedó a disposición de las autoridades para continuar con las investigaciones correspondientes.
Josué Antonio García fue remitido al Ministerio Público para que responda por suponerlo responsable del delito de tráfico de drogas en perjuicio de la salud pública del Estado de Honduras.
La DPI señaló además que el detenido tendría antecedentes policiales por delitos similares.