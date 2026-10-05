Detienen a joven señalado como miembro de la MS-13 con droga en SPS

San Pedro Sula, Cortés. Un joven de 20 años fue detenido por agentes de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), señalado de pertenecer a la Mara Salvatrucha (MS-13) y de dedicarse presuntamente a la venta de drogas en la colonia Gracias a Dios de San Pedro Sula.

La captura se produjo durante un operativo de patrullaje realizado por efectivos militares en ese sector de la ciudad.

De acuerdo con el reporte de la PMOP, al sospechoso le fueron decomisados 25 envoltorios con polvo blanco, presunta cocaína, y 48 envoltorios con una sustancia en piedra, supuestamente crack.