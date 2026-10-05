Detienen a joven señalado como miembro de la MS-13 con droga en SPS

San Pedro Sula, Cortés. Un joven de 20 años fue detenido por agentes de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), señalado de pertenecer a la Mara Salvatrucha (MS-13) y de dedicarse presuntamente a la venta de drogas en la colonia Gracias a Dios de San Pedro Sula.
La captura se produjo durante un operativo de patrullaje realizado por efectivos militares en ese sector de la ciudad.
De acuerdo con el reporte de la PMOP, al sospechoso le fueron decomisados 25 envoltorios con polvo blanco, presunta cocaína, y 48 envoltorios con una sustancia en piedra, supuestamente crack.
Durante el procedimiento también se le encontraron 1,820 lempiras en efectivo, en diferentes denominaciones, además de una motocicleta.
Las autoridades identificaron al detenido únicamente como un hombre de 20 años, originario de San Pedro Sula, a quien señalan como presunto miembro activo de la MS-13.
Tras la captura, el sospechoso será puesto a disposición de las autoridades competentes para que se determine su responsabilidad por el delito de tráfico de drogas, en perjuicio de la salud pública del Estado de Honduras.
La evidencia decomisada también será presentada ante las autoridades como parte del proceso investigativo.