Capturan a “Choreta” por supuesto delito de extorsión en Cofradía

San Pedro Sula, Cortés. Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturaron a Erick Alejandro Peña, alias “Choreta”, de 28 años, quien tenía una orden de captura pendiente por el supuesto delito de extorsión.

De acuerdo con la DPI, Peña fue ubicado por agentes del Departamento de Delitos Contra la Vida (DDCV), quienes ejecutaron el operativo tras labores de investigación y seguimiento.

El sospechoso es originario de Petoa, Santa Bárbara, y residía en el municipio donde fue detenido, según el reporte policial.

La orden de captura en su contra fue emitida el 29 de julio de 2026 por el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción.