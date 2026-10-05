Capturan a “Choreta” por supuesto delito de extorsión en Cofradía

San Pedro Sula, Cortés. Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturaron a Erick Alejandro Peña, alias “Choreta”, de 28 años, quien tenía una orden de captura pendiente por el supuesto delito de extorsión.
De acuerdo con la DPI, Peña fue ubicado por agentes del Departamento de Delitos Contra la Vida (DDCV), quienes ejecutaron el operativo tras labores de investigación y seguimiento.
El sospechoso es originario de Petoa, Santa Bárbara, y residía en el municipio donde fue detenido, según el reporte policial.
La orden de captura en su contra fue emitida el 29 de julio de 2026 por el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción.
El requerimiento judicial está relacionado con el supuesto delito de extorsión en perjuicio de un testigo protegido, según informó la Policía.
Las autoridades señalaron además que, de acuerdo con información obtenida durante las investigaciones, Peña estaría vinculado presuntamente con la Mara Salvatrucha (MS-13).
La DPI sostiene que el detenido habría desempeñado funciones como “palabrero” o corredor de clica dentro de esa estructura criminal.
Sin embargo, serán las autoridades judiciales las encargadas de determinar la responsabilidad del sospechoso en el delito que se le atribuye.
Tras su captura, alias “Choreta” será puesto a disposición de los juzgados que emitieron la orden para que continúe el proceso correspondiente.
El detenido permanecerá bajo custodia mientras se desarrollan las diligencias judiciales relacionadas con el caso.
La captura forma parte de las acciones que ejecuta la DPI contra personas con órdenes judiciales pendientes por delitos relacionados con estructuras criminales.