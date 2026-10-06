Capturan a alias “El Gordo”, presunto encargado de logística de la MS-13 en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras. Un hombre señalado por las autoridades como presunto integrante de la Mara Salvatrucha ( MS-13 ) fue detenido durante un operativo ejecutado en el barrio Medina de San Pedro Sula, Cortés.

La acción fue desarrollada por elementos del Tercer Batallón de la Policía Militar del Orden Público (3BPMOP), en el marco de la operación “Escudo de Honduras”, mediante trabajos de vigilancia y seguimiento realizados en distintos puntos del sector.

De acuerdo con el informe de las autoridades, el detenido es conocido con el alias de “El Gordo” y presuntamente desempeñaba funciones relacionadas con la logística dentro de la estructura criminal.