Capturan a alias “El Gordo”, presunto encargado de logística de la MS-13 en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras. Un hombre señalado por las autoridades como presunto integrante de la Mara Salvatrucha ( MS-13 ) fue detenido durante un operativo ejecutado en el barrio Medina de San Pedro Sula, Cortés.
La acción fue desarrollada por elementos del Tercer Batallón de la Policía Militar del Orden Público (3BPMOP), en el marco de la operación “Escudo de Honduras”, mediante trabajos de vigilancia y seguimiento realizados en distintos puntos del sector.
De acuerdo con el informe de las autoridades, el detenido es conocido con el alias de “El Gordo” y presuntamente desempeñaba funciones relacionadas con la logística dentro de la estructura criminal.
Durante la intervención, los agentes localizaron un arma de fuego tipo pistola, diez cargadores, un teléfono celular y 327 cartuchos de diferentes calibres, los cuales fueron decomisados como parte de las evidencias del caso.
El sospechoso será puesto a disposición de la Fiscalía de Turno, donde se continuará con el proceso correspondiente y se determinará su situación jurídica por su presunta responsabilidad en delitos vinculados con la tenencia ilegal de armas de fuego y municiones.