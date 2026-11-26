Choloma, Cortés. Un hombre de 26 años fue capturado por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), sospechoso de elaborar y comercializar material de pornografía infantil agravada, durante un allanamiento ejecutado en la aldea La Davis, en Choloma, Cortés.
De acuerdo con las investigaciones policiales, el detenido presuntamente utilizaba engaños y manipulaciones para aprovecharse de menores de edad, a quienes inducía a realizar actos de naturaleza sexual mientras los grababa.
Las autoridades indicaron que posteriormente el sospechoso compartía y comercializaba los videos mediante plataformas digitales y otros medios. Además, investigan si estaría relacionado con una posible red dedicada a estas actividades ilícitas.
La captura se realizó mediante un allanamiento de morada con orden judicial, ejecutado por agentes de la DPI a través de la Oficina Central Nacional de Interpol. Durante el procedimiento decomisaron un teléfono celular gris que será sometido a análisis para buscar evidencias relacionadas con el caso.
Segundo operativo en San Pedro Sula
En otra operación, agentes de la DPI, mediante la Unidad Transnacional de Investigación Criminal (UTIC) y con apoyo de unidades preventivas, realizaron un allanamiento en la colonia Bordos de Río Blanco, en San Pedro Sula.
En ese lugar, las autoridades requirieron a una persona para efectos de investigación por un caso relacionado con presuntos delitos de pornografía infantil y violación en perjuicio de un menor de edad.
Durante la diligencia, los investigadores recolectaron cinco teléfonos celulares de diferentes marcas, entre ellos Samsung, iPhone y Bizan, además de dos declaraciones administrativas.
Los dispositivos serán sometidos a análisis técnicos y periciales para determinar si contienen información que permita esclarecer los hechos e identificar posibles responsabilidades.
La Policía Nacional informó que ambos procedimientos forman parte de investigaciones especializadas orientadas a identificar a los responsables de delitos contra menores de edad y establecer posibles conexiones entre estructuras dedicadas a estas actividades.