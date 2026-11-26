El subcomisionado Robin Roberto Funes, subdirector nacional de la Policía Antidrogas, informó que los sospechosos tendrían nexos con esta organización criminal, que mantiene conexiones en Colombia, Centroamérica y Estados Unidos.

Colón, Honduras. Dos hombres señalados de participar en una estructura internacional dedicada al narcotráfico y presuntamente relacionada con el Clan del Golfo de Colombia fueron detenidos en Honduras durante un operativo en el que participaron varias instituciones de seguridad y justicia.

Funes precisó que la organización a la que presuntamente pertenecen los detenidos es el Clan del Golfo, de origen colombiano, y aclaró que no debe confundirse con el Cártel del Golfo, que opera en México.

De acuerdo con el funcionario, la estructura investigada también estaría relacionada con el hondureño extraditado Mario Rodolfo Mejía Cubillas, quien fue entregado a la justicia estadounidense en 2024.

Los dos hombres fueron arrestados por su presunta participación en el delito de tráfico de drogas agravado, luego de una operación en la que intervinieron agentes de la Policía Antidrogas, Fuerzas Especiales y la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, junto con el Ministerio Público.

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Las acciones contaron con el acompañamiento de la Administración de Control de Drogas (DEA) y el respaldo del Gobierno de Honduras, como parte de los esfuerzos para combatir las redes transnacionales del narcotráfico.

El subcomisionado señaló que los equipos de investigación han logrado avances importantes en el caso y que ya cuentan con información que les ha permitido identificar a varios integrantes de la presunta organización.

Asimismo, indicó que las autoridades mantienen la búsqueda de otros posibles involucrados, por lo que no se descartan nuevas detenciones como resultado de las diligencias que continúan en desarrollo.

El jefe policial adelantó que en los próximos días podrían reportarse otros avances relacionados con este expediente, debido a que las investigaciones siguen abiertas para establecer el alcance de las operaciones de la estructura criminal.

Finalmente, los dos sospechosos serán puestos a disposición de los juzgados de Criminalidad Organizada, donde enfrentarán el proceso judicial por los cargos que les atribuyen las autoridades hondureñas.