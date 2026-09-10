Policía detiene 10 miembros del Clan del Golfo e incauta 12 millones de dólares

Bogotá, Colombia. La Policía de Colombia capturó a diez personas acusadas de pertenecer a la banda criminal Clan del Golfo e incautó 12 millones de dólares en bienes inmuebles, en un operativo coordinado con la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), informó este jueves el presidente, Abelardo de la Espriella.

Según detalló el mandatario en su cuenta de X, el operativo se realizó en los departamentos de Antioquia (noroeste) y Valle del Cauca (suroeste) donde se logró desarticular un grupo criminal que presuntamente se dedicaba al lavado de activos y al tráfico de cocaína hacia Estados Unidos.

Una de las diez personas detenidas será extraditada a Estados Unidos acusada de narcotráfico.