Un año del asesinato de Charlie Kirk, el crimen que sacudió la política de EEUU

Los Ángeles, Estados Unidos. El asesinato del activista conservador Charlie Kirk, a plena luz del día durante un acto público masivo, sigue conmocionando a Estados Unidos un año después de su muerte, mientras su figura y el impacto de su legado continúan presentes en el movimiento conservador y en la política estadounidense. El país conmemora este jueves el primer aniversario de su muerte en un clima de profunda división, marcado tanto por los homenajes como por las protestas de grupos de estudiantes contrarios a que Turning Point USA organice un evento para honrar su memoria en el campus universitario donde ocurrió el atentado. La organización fundada por Kirk para difundir valores conservadores en instituciones académicas tiene previsto celebrar un acto en la Universidad Utah Valley (UVU, en inglés) que contará con la participación de varios oradores continuistas del legado activista estadounidense.

El evento ha provocado el rechazo de organizaciones estudiantiles que se oponen al cierre de la institución, que se interpreta como "un respaldo a las ideas de Turning Point y Charlie Kirk", indicó en un comunicado la organización Estudiantes por una Sociedad Democrática de UVU. "No lo toleraremos e invitamos a todos los que puedan asistir a unirse a nosotros en solidaridad para protestar contra TPUSA, la administración de UVU y los comisionados del condado de Utah", agregó el escrito. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Fundador de una de las organizaciones más influyentes de la derecha estadounidense del país, Kirk se convirtió en un símbolo de la movilización de bases juveniles y un aliado estratégico muy cercano al presidente estadounidense Donald Trump y afín al movimiento MAGA (Make America Great Again).