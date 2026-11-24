Asunción, Paraguay. La Fiscalía de Paraguay acusó este martes por presunto lavado de activos y cohecho pasivo agravado al expresidente Santiago Peña, dentro de la investigación por la intervención del banco Ueno, en la que también fue imputado su hermano Francisco Peña y su cuñada, Rocío Caballero Bosch, informó esa institución. Los nuevos cargos contra el exmandatario constituyen una ampliación de la imputación que se suman a la acusación inicial de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. La imputación se hizo pública después de que Francisco Peña y su esposa Rocío Caballero, quienes fueron detenidos la víspera en la capital Asunción, rindieron una declaración indagatoria ante la Fiscalía.

Peña fue removido del cargo el 6 de noviembre pasado en un juicio político en el Senado por "mal desempeño de sus funciones" y horas después quedó detenido, tras ser acusado de tener nexos con el banco Ueno, que durante su mandato (2023-2026) captó millonarios fondos públicos, buena parte de ellos de cajas de jubilación . Según la Fiscalía, la firma Pear SRL, vinculada a Francisco Peña y Rocío Caballero y que contaba un capital social de seis millones de guaraníes (936 dólares al cambio actual), adquirió en 2023 un inmueble rural de 1.184 hectáreas, ubicado en el departamento de Paraguarí (centro), por tres millones de dólares a Financiera Ueno, una entidad que posteriormente se convirtió en Ueno bank. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "Estas obligaciones no habrían sido cubiertas con ingresos operativos propios" de Pear SLR, explica la Fiscalía en un comunidado, sino "con transferencias provenientes de cuentas del Grupo Vázquez", el conglomerado empresarial del que es parte Ueno , y también con dinero de Itti, otra compañía del mismo grupo.