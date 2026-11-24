Asunción, Paraguay. Un alcalde brasileño condenado a 66 años de prisión por la justicia de su país, acusado de homicidio y lesión corporal contra "adversarios políticos", fue expulsado de Paraguay tras ser capturado en la localidad de Katueté (noreste), informaron este martes autoridades y medios locales.

Se trata de Joao de Lima Eleutério, quien fue alcalde de la población de Marquinho entre 1997 y 2000, explicaron a EFE fuentes de la Dirección Nacional de Migraciones.

El sujeto, de 66 años, era requerido judicialmente por "homicidio y lesión corporal en contexto de violencia", por lo que recibió una condena de 66 años y ocho meses de cárcel, y fue detenido como parte de una operación conjunta entre fuerzas paraguayas y brasileñas.