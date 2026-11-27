Bogotá, Colombia. El expresidente colombiano Gustavo Petro (2022-2026) denunció este viernes la retirada de su retrato de la galería de exmandatarios, una decisión que calificó de acto de censura y de intento de borrar las diferencias de la historia.

"Se trata de anular la diferencia en nuestra historia. Los procesos donde se niega el arte ya las personas que no son afines al pensamiento oligárquico, simplemente se prohíben, se censuran, se vetan", escribió Petro en X en una publicación acompañada de una fotografía de la galería, en la que se observa el espacio vacío donde estaba su retrato.

La pintura, obra del artista Jaime Rojas, fue desvelada una semana antes de la toma de posesión de Abelardo de la Espriella y representaba al entonces mandatario de cuerpo entero, vestido de blanco y sentado en un sillón, con un lápiz en la mano izquierda, un gesto habitual en sus intervenciones públicas.