San Pedro Sula, Honduras. Multas de hasta 15,000 lempiras y la suspensión definitiva de la licencia de conducir son algunas de las sanciones que pueden enfrentar los conductores que reinciden en faltas graves de tránsito, de acuerdo con lo establecido en la legislación hondureña.

Ante esta situación, la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) mantiene operativos de supervisión en diferentes puntos de la zona norte, principalmente durante las noches y los fines de semana, con el propósito de prevenir accidentes viales y detectar a quienes incumplen las normas de circulación.

El subinspector Luis Soto informó que los controles comienzan desde antes del fin de semana y se desarrollan en puntos estratégicos de la ciudad, así como en las principales entradas y salidas.

Explicó que estas acciones buscan mantener el orden vial y reducir los accidentes que pueden dejar personas fallecidas o lesionadas.

Durante los operativos, los agentes realizan pruebas de alcoholemia para identificar a conductores que circulan bajo los efectos de bebidas alcohólicas.

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Soto detalló que se han decomisado 60 licencias de conducir a personas detectadas en esta condición. A estos conductores se les aplica una multa que puede rondar los 15,000 lempiras, además de la suspensión de su permiso para conducir.