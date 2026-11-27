San Pedro Sula, Honduras. Multas de hasta 15,000 lempiras y la suspensión definitiva de la licencia de conducir son algunas de las sanciones que pueden enfrentar los conductores que reinciden en faltas graves de tránsito, de acuerdo con lo establecido en la legislación hondureña.
Ante esta situación, la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) mantiene operativos de supervisión en diferentes puntos de la zona norte, principalmente durante las noches y los fines de semana, con el propósito de prevenir accidentes viales y detectar a quienes incumplen las normas de circulación.
El subinspector Luis Soto informó que los controles comienzan desde antes del fin de semana y se desarrollan en puntos estratégicos de la ciudad, así como en las principales entradas y salidas.
Explicó que estas acciones buscan mantener el orden vial y reducir los accidentes que pueden dejar personas fallecidas o lesionadas.
Durante los operativos, los agentes realizan pruebas de alcoholemia para identificar a conductores que circulan bajo los efectos de bebidas alcohólicas.
Soto detalló que se han decomisado 60 licencias de conducir a personas detectadas en esta condición. A estos conductores se les aplica una multa que puede rondar los 15,000 lempiras, además de la suspensión de su permiso para conducir.
Según explicó, cuando una persona es sorprendida conduciendo bajo los efectos del alcohol, la licencia se le decomisa por un período de seis meses, como parte de las sanciones correspondientes.
A esta cifra se suman otros decomisos por diferentes infracciones, con un total de 185 licencias de conducir retenidas durante los controles realizados por las autoridades.
La Ley de Tránsito contempla sanciones más severas para los conductores que cometen nuevamente infracciones graves dentro de un mismo año.
De acuerdo con lo explicado sobre el régimen de sanciones, cuando una persona comete por primera vez una falta grave se le aplica la multa correspondiente; en caso de reincidir por segunda ocasión dentro del mismo año, la sanción económica aumenta en un 50% y la licencia puede ser suspendida durante seis meses.
Sin embargo, cuando el conductor incurre por tercera vez en una infracción grave dentro del mismo período, puede enfrentar un nuevo incremento de la multa y la cancelación definitiva de su licencia de conducir.
El subinspector Soto señaló que durante los operativos han encontrado conductores que han sido requeridos hasta en tres ocasiones por cometer infracciones, una situación que evidencia la reincidencia de algunos ciudadanos.
Las autoridades mantienen los controles en diferentes sectores de la zona norte y reiteran el llamado a respetar las señales de tránsito, evitar conducir bajo los efectos del alcohol y cumplir las disposiciones de circulación para reducir los riesgos en las carreteras.