Colonia Satélite, una “miniciudad” dentro de San Pedro Sula

La colonia Satélite afianza con fuerza su desarrollo, no hay necesidad de viajar al centro de San Pedro Sula para comprar un producto o adquirir un servicio porque ‘aquí hay de todo’, según dice el dirigente comunal Eduardo Zúniga.

Fue hace aproximadamente una década cuando los establecimientos del sector empezaron a aparecer exponencialmente, pero tras la llegada de la pandemia también hubo una importante aparición de nuevos emprendimientos.

Uno de estos fue el de doña Guadalupe García, quien comenzó en 2020 una pequeña venta de ropa usada, la cual sigue manteniendo en bulevar Las Torres.

“Llegó la pandemia y mi hija perdió su trabajo, yo pues ya soy mayor y no me dan empleo en ningún lado. Nos dimos cuenta de que no podíamos quedar de brazos cruzados y fue así que con unos pocos ahorros comenzamos a vender”, dijo García.