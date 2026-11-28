San Pedro Sula, Honduras.

Con este triunfo, Marathón alcanzó los 34 puntos y selló su clasificación directa a las semifinales del Apertura 2026 . El equipo verdolaga cerró las vueltas regulares de la mejor manera y fortaleció sus aspiraciones de luchar por el campeonato, respaldado por una reacción que evidenció su capacidad para sobreponerse a la adversidad.

El monstruo verde tuvo que remar contra la corriente después de comenzar perdiendo, pero reaccionó en el momento justo, encontró en Alberth Elis a uno de sus grandes protagonistas y terminó celebrando una victoria que vale mucho más que tres puntos. El conjunto verdolaga cerró las vueltas regulares con una demostración de personalidad y confirmó que atraviesa un momento importante en la lucha por el título nacional.

El Club Deportivo Marathón sacó a relucir su garra, carácter y poder ofensivo para firmar una remontada espectacular ante el Génesis FC , al que derrotó 3-1 en el estadio Morazán de San Pedro Sula, asegurando su clasificación directa a las semifinales del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.

Por su parte, Génesis terminó su participación en el Apertura 2026 en la octava posición, después de una campaña complicada que lo dejó lejos de las expectativas. El conjunto canino no pudo sostener la ventaja conseguida en San Pedro Sula y se despidió del campeonato con una derrota que contrastó con el buen comienzo que había tenido en el encuentro.

Cuando Marathón intentaba imponer sus condiciones, Génesis encontró la fórmula para golpear primero y sembrar preocupación entre los aficionados verdolagas. Al minuto 27, Bryan Félix aprovechó su velocidad para ganarle la carrera a Henry Figueroa, se internó en el área y sacó un potente derechazo que terminó en el fondo de las redes. El atacante definió con determinación y convirtió una oportunidad en el primer gol de la noche.

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El tanto cayó como un balde de agua fría para el Monstruo Verde. Con el 0-1 en el marcador, el conjunto sampedrano comenzó a sentir la presión, pues ese resultado complicaba sus aspiraciones de asegurar el boleto directo a las semifinales.

Marathón necesitaba reaccionar y encontrar respuestas en ataque. Génesis, por su parte, aprovechó la ventaja para ganar confianza y poner a prueba la capacidad de respuesta de los locales. Los verdolagas se marcharon al descanso con mucho por corregir y la obligación de cambiar la historia durante el segundo tiempo.

El descanso le sentó bien a Marathón. El equipo regresó al terreno de juego con otra actitud, decidido a buscar rápidamente el empate y evitar que el nerviosismo se apoderara del partido. La reacción tuvo su recompensa apenas comenzaba el complemento. En el 49, Alberth Elis tomó protagonismo y sacó un potente derechazo desde fuera del área para vencer al guardameta rival y establecer el 1-1.

El tanto desató la celebración de los aficionados verdolagas en el estadio Morazán y cambió por completo el panorama del encuentro. Marathón recuperó la confianza, encontró espacios y comenzó a jugar con la determinación de un equipo que sabía que tenía en sus manos la posibilidad de asegurar su clasificación directa.

La remontada verdolaga se consumó apenas nueve minutos después del empate, en una acción que reflejó la conexión ofensiva del conjunto dirigido por Silvio Rudman. Marathón construyó una espectacular jugada colectiva que terminó con Alberth Elis convertido en asistente. El atacante observó el movimiento de Messiniti y le entregó el balón para que ingresara al área con ventaja, el delantero se encontró frente al guardameta, se quitó su marca con una gran maniobra y sacó un zurdazo que terminó en el fondo de las redes. El 2-1 a los 59 minutos hizo estallar de alegría a los seguidores del Monstruo Verde, que veían cómo su equipo transformaba una noche complicada en una celebración.