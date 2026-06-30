Nicolás Dibble refuerzo del Olimpia: "No he jugado todavía y soy cuestionado"

Tegucigalpa.

El nuevo fichaje del Olimpia, el uruguayo Nicolás Dibble dio su primera conferencia de prensa en la que expresó su sentimiento y los logros que se ha puesto con el equipo más ganador de Honduras. Le pareció raro que no ha jugado un tan solo minuto y su fichaje ya esté siendo cuestionado; además, explicó que no es "un goleador", juega como falso nueva, detrás del delantero donde está el trabajo sucio. Se considera un ganador y expuso su hoja de vida donde ganó títulos con el Peñarol, el más grande de Uruguay y con el Plaza Colonia, equipo con el que debutó profesionalmente bajo el mando del entrenador, Eduardo Espinel. LA ENTREVISTA ¿Cómo se da esta oportunidad de mirar a Olimpia, en qué etapa de tu carrera se da la oportunidad de mirar el fútbol hondureño y qué fue lo que más te atrajo, lo que más te sedujo para venir a nuestro país? La verdad que muy contento de venir a Honduras. Yo venía siguiendo a Honduras, al equipo también. Conozco al cuerpo técnico, he trabajado muchos años con ellos.Y bueno, me hablaron de venir acá, no lo dudé, la verdad no lo dudé. Y nada, contento, la verdad muy contento de poder venir al club Olimpia.

Desde que se anunció tu llegada, se analizó tu perfil y has sido cuestionado,. ¿Cuáles son tus características, qué aporte le vas a dar a este equipo? Porque tu posición no es delantero, según nos dijo el técnico. Olimpia es un equipo grande, obviamente, que van a exigir. Me pareció raro, no he jugado un partido todavía y soy cuestionado, pero bueno, sé lo que puedo dar, sé lo que fue mi carrera y logré cosas muy importantes. No soy delantero, soy juego atrás del nuevo, puedo ser extremo, soy de crear, no soy nueve goleador, la verdad. Así que nada, lo que digo, que apoyen, que me apoyen, que apoyen a este grupo que he llegado, la verdad me han tratado muy bien y así que creo que vamos a lograr cosas importantes. ¿Qué has podido observar o qué te han dicho acerca de la Liga Nacional, de los formatos, del fútbol, de los defensores, porque son contra quien vas a hacer rival? Sí, yo como dije antes, vengo siguiendo, vengo siguiendo los partidos Olimpia, la verdad que lo vengo siguiendo, un fútbol fuerte, aguerrido como es el uruguayo, también ese fútbol era allá igual. Nada, yo soy un jugador con velocidad, un jugador bicho, como se dice en Uruguay, sea lo que juego, así que nada, me tengo mucha fe, la verdad, vengo con mucha confianza y bueno, con el cuerpo técnico sé que me va a dar la confianza, así que nada, voy a tratar de hacer bien las cosas.

En Olimpia hay una exigencia de poder ganar la Copa Centroamericana, qué palabras le merece esto y cuál sería su aporte para ver que esta competencia se le ha negado a Olimpia. Yo le puedo decir a la gente que apoye y que como te digo hay un grupo espectacular que creo que vamos a conseguir, vamos a conseguir lo que le falta a Olimpia, vamos a lograr cosas importantes, sin duda vamos a lograr cosas importantes y yo me tengo fe, como te digo, vengo a sumarme granito de arena siendo humilde, pero creo que vamos a hacer bien las cosas. Escuchándote sos más un falso 9 o sos un 10, más allá de ser un 9 para para entender un poco tu característica de juego. Si, un falso 9, atrás del 9 movedizo, también te puedo jugar de extremo, después en la cambiada, pero 9-9 no soy, ya me ven el cuerpito, no soy 9-9, muy difícil que sea un 9, sé que vengo de atrás del 9, donde queda alguna sucia estoy ahí, así que nada, empezamos con la pretemporada, estamos haciendo una buena pretemporada y nada, yo me estoy preparando, yo como te digo, no vine de paseo acá, vine a conseguir cosas importantes con Olimpia, así que estoy entrenando bien, poniéndome a punto para lo que se viene, que sí que va a ser exigente, que la gente va a exigir y está bien, y eso se trata también del fútbol, más cuando estamos en un equipo como Olimpia, así que nada, está bien lo que hace la gente, pero yo voy a hacer para que la gente hable diferente, sin jugar, para que la gente le empiece a gustar. Cuéntanos tus grandes logros como tus palmares, si nos podes mencionar puntualmente cuáles son o de qué te sentís orgulloso.