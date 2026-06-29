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Said Martínez dirigirá su tercer partido en el Mundial 2026

El árbitro hondureño Saíd Martínez continúa dejando huella en el Mundial 2026. El silbante catracho fue designado para dirigir el partido entre Bélgica y Senega.

Said Martínez dirigirá su tercer partido en el Mundial 2026

El arbitraje hondureño sigue ganando protagonismo en la Copa del Mundo 2026.
Miami, Estados Unidos.

Buenas noticias. El árbitro hondureño Saíd Martínez recibió su tercer nombramiento como árbitro de la Copa del Mundo tras ser nombrado para pitar el duelo de dieciseisavos de final entre Bélgica y Senegal.

El silbante originario de Tocoa, Colón, seguirá acompañado de sus compatriotas, Cristian Ramírez y Walter López. El encuentro entre los belgas y los africanos será el miércoles a las 2:00 pm en la ciudad de Seattle, Washington.

La primera presentación de Martínez en la Copa Mundial fue el duelo Suiza frente a Qatar que empataron 1-1, luego el segundo choque fue entre Inglaterra y Ghana que terminó sin goles. Después apareció de cuarto árbitro en el duelo entre Portugal y Colombia que terminó empatado.

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Said ha tenido una buena presentación en el campeonato mundial; fue cuestionado por la prensa inglesa por algunas decisiones, pero más que todo fue porque no se revisaron en el VAR algunas jugadas polémicas.

Si el catracho sigue con este buen paso, podría seguir teniendo participación ya junto al salvadoreño, Iván Barton, son los únicos centroamericanos presentes en este torneo que ha tenido una enorme expectativa por la gran cantidad de buenos partidos disputados.

Lo único en este Mundial cuando pita Saíd Martínez es que hay ganadores, porque en los dos que fue central, fueron empates, también cuando estuvo de cuarto se vivió una intensa igualdad entre colombianos y portugueses en Miami.

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Redacción La Prensa
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