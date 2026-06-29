Said Martínez dirigirá su tercer partido en el Mundial 2026

Miami, Estados Unidos.

Buenas noticias. El árbitro hondureño Saíd Martínez recibió su tercer nombramiento como árbitro de la Copa del Mundo tras ser nombrado para pitar el duelo de dieciseisavos de final entre Bélgica y Senegal.

El silbante originario de Tocoa, Colón, seguirá acompañado de sus compatriotas, Cristian Ramírez y Walter López. El encuentro entre los belgas y los africanos será el miércoles a las 2:00 pm en la ciudad de Seattle, Washington.

La primera presentación de Martínez en la Copa Mundial fue el duelo Suiza frente a Qatar que empataron 1-1, luego el segundo choque fue entre Inglaterra y Ghana que terminó sin goles. Después apareció de cuarto árbitro en el duelo entre Portugal y Colombia que terminó empatado.