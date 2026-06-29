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FIFA toma decisión tras impactante denuncia sobre capitán de Cabo Verde, ¿fuera del Mundial 2026?

Una inesperada controversia sacude el Mundial 2026 luego de que la FIFA iniciara el análisis de una impactante denuncia relacionada con el capitán de la selección de Cabo Verde.

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A pocos días del cruce entre Cabo Verde y Argentina por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, una denuncia por violación contra el capitán del seleccionado africano.
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El capitán de la Selección de Cabo Verde ha sido acusado de una violación en pleno Mundial 2026 y a pocos dias de enfrentar a Argentina; la FIFA rompe el silencio y se pronuncia sobre el caso.
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La previa del partido entre Cabo Verde y Argentina por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 está marcado por un hecho ajeno al fútbol. Una denuncia por presunta violación contra el capitán Ryan Mendes, desplazó la atención del encuentro hacia una investigación judicial abierta en Nueva Zelanda.
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El caso tomó mayor repercusión internacional por involucrar al principal referente del conjunto caboverdiano a pocos días del compromiso frente a la selección argentina. La acusación fue presentada por una intérprete brasileña radicada en Nueva Zelanda y actualmente es investigada por las autoridades de ese país.
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Ante la repercusión del caso, la FIFA rompió el silencio y confirmó que sigue de cerca la situación. El organismo rector del fútbol mundial aseguró que mantiene contacto con las autoridades neozelandesas mientras la investigación continúa su curso.
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"Tratamos con la mayor gravedad cualquier queja de conducta inapropiada y tiene un proceso claro para que cualquier persona involucrada con el fútbol pueda reportar un incidente", señaló la FIFA en declaraciones concedidas al medio brasileño Globo Esporte.
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Además, la entidad confirmó que ya mantiene comunicación con las autoridades encargadas de la investigación. "Está en contacto con las autoridades de Nueva Zelanda. No haremos comentarios adicionales en este momento", añadió el organismo sobre el expediente.
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La FIFA también explicó cuál es el procedimiento habitual cuando se presentan denuncias de este tipo. Según indicó, sus órganos judiciales independientes no realizan comentarios públicos sobre investigaciones que puedan encontrarse en desarrollo.
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"Como regla general, los órganos judiciales independientes de la FIFA no hacen comentarios sobre las denuncias que pueden o no haber recibido, ni confirman o niegan la existencia de investigaciones en curso sobre supuestos casos", explicó la institución.
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El organismo agregó que, si en algún momento decide informar novedades sobre el expediente, lo hará oficialmente. "Si deciden hacer pública cualquier información, se hará en el momento y de la manera que consideren apropiada", concluyó la FIFA.
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Mientras tanto, la causa continúa abierta en Auckland. Hasta el momento, la policía de Nueva Zelanda no informó si existen medidas restrictivas contra Ryan Mendes ni comunicó posibles citaciones judiciales relacionadas con la investigación.
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Según confirmaron fuentes policiales a medios locales, la denuncia fue registrada el pasado 10 de abril, luego de los amistosos que Cabo Verde disputó en Oceanía como parte de su preparación para el Mundial 2026.
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De acuerdo con Globo Esporte, los hechos denunciados habrían ocurrido el 27 de marzo, día en que Cabo Verde perdió 4-2 frente a Chile en Auckland. La presunta agresión sexual se habría producido en el hotel donde se alojaba la delegación africana.
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La denunciante es una intérprete brasileña residente en Nueva Zelanda, contratada por la federación local para colaborar con la selección de Cabo Verde durante la Fecha FIFA. Según su declaración, fue convocada inicialmente a una habitación del hotel por motivos laborales.
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Siempre de acuerdo con el testimonio presentado ante la policía, al llegar encontró una reunión con varios jugadores. Más tarde regresó a su habitación porque se sentía indispuesta y aseguró que Ryan Mendes ingresó por la fuerza y la violó.
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La policía confirmó al diario New Zealand Herald que abrió una investigación tras recibir la denuncia, aunque evitó brindar detalles sobre el proceso. La pesquisa apunta al delantero de 36 años, actual jugador del Igdir FK de Turquía y capitán de Cabo Verde.
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