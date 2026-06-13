Said Martínez por hacer historia: se estrena en el Mundial 2026; hora y partido

Estados Unidos.

Aunque el originario de Tocoa, Colón y de 34 años de edad, ya había estado presente en el Mundial de Qatar 2022, donde desempeñó funciones como cuarto oficial, nunca fue designado para dirigir un partido mundialista desde el silbato principal.

El encuentro se disputará en el San Francisco Bay Area Stadium, desde la 1 de la tarde en Honduras, y será el primer árbitro central catracho impartiendo justicia en una Copa del Mundo.

El arbitraje hondureño tiene su página de oro este sábado 13 de junio con el debut de Saíd Martínez como principal del partido entre Qatar y Suiza , correspondiente al Grupo B de la Copa del Mundo 2026, un nombramiento que marca un antes y un después para el arbitraje nacional.

La confianza depositada por FIFA en el colegiado hondureño llega después de varios años de destacadas actuaciones en torneos de Concacaf y competencias internacionales.

Martínez se ha convertido en uno de los árbitros más reconocidos de la región de Concacaf, participando en finales, eliminatorias mundialistas, Copa Oro y otros eventos de alto nivel, consolidándose como uno de los jueces más importantes del área.

Además, Honduras contará con una destacada presencia en el cuerpo arbitral de este compromiso, ya que los experimentados Walter López y Cristian Ramírez fueron nombrados como árbitros asistentes, formando el equipo hondureño.

Esto también marca el récord en el arbitraje catracho, dos líneas por primera vez juntos y los tres árbitros principales en la misma cancha en una justa mundialista adulta.

El jamaicano Oshane Nation fungirá como cuarto árbitro, mientras que el trinitense Caleb Wales será el asistente de reserva. En el VAR principal lo liderará el mexicano Guillermo Pacheco.

La designación también permite recordar a otros hondureños que anteriormente tuvieron presencia en Copas del Mundo, aunque únicamente como árbitros asistentes o líneas.

El primero fue Raymundo Cálix en Estados Unidos 1994, seguido por Reinaldo Salinas en Francia 1998 y posteriormente Carlos Pastrana en Sudáfrica 2010. Walter López también estuvo en Qatar 2022, pero tampoco fue designado a un juego.

Por ello, el nombramiento de Said Martínez representa uno de los mayores logros en la historia del arbitraje hondureño. Su presencia como juez central en el Mundial 2026 no solo premia su trayectoria y desempeño internacional, sino que también coloca a Honduras en un lugar de privilegio dentro del arbitraje de la FIFA.