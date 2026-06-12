Partidos del Mundial 2026 este sábado 13 de junio: horario y dónde verlos

La Copa Mundial de la FIFA 2026 vivirá este sábado 13 de junio una intensa jornada de fase de grupos con cuatro partidos que prometen emociones en distintos escenarios de Estados Unidos y Canadá. Ocho selecciones saltarán al terreno de juego con el objetivo de sumar sus primeros puntos o dar un paso importante hacia la clasificación a los octavos de final.

La actividad comenzará con el duelo entre Qatar y Suiza, correspondiente al Grupo B. Los cataríes buscarán sorprender ante una selección europea que suele destacar por su orden táctico y experiencia en grandes torneos. Ambos equipos saben que un buen resultado en el estreno puede marcar el rumbo de su participación en la competición.

Uno de los encuentros más esperados del día será el debut de Brasil frente a Marruecos en el Grupo C. La Canarinha llega con la presión de volver a conquistar el título mundial después de más de dos décadas de espera, mientras que los marroquíes intentarán confirmar que su destacada actuación en la pasada Copa del Mundo no fue producto de la casualidad.