Mundial 2026: el ranking de los técnicos mejor pagados y el salario más bajo

El Mundial 2026 ya está en marcha y el foco no solo está en la cancha: también en los banquillos. Este es el ranking de los técnicos mejor pagados del torneo, donde destaca la presencia de una selección de Concacaf en el Top 3, mientras que también se ha revelado quién es el entrenador menos remunerado de la Copa del Mundo.
16. Thomas Christiansen (Panamá): 840 mil dólares al año.
15. Steve Clarke (Escocia): Menos de 1 millón de dólares al año.
14. Luis de la Fuente (España): 2 millones de dólares al año.
13. Lionel Scaloni (Argentina): Cerca de 2.5 millones de dólares al año.
12. Sebastián Beccacece (Ecuador): Entre 2 y 3 millones de dólares al año.
11. Néstor Lorenzo (Colombia): Entre 2 y 3 millones de dólares al año.
10. Gustavo Alfaro (Paraguay): Entre 2 y 3 millones de dólares al año.
9. Javier Aguirre (México): Entre 2 y 3 millones de dólares al año.
8. Marcelo Bielsa (Uruguay): Cerca de 4 millones de dólares al año.
7. Fabio Cannavaro (Uzbekistán): Más de 4 millones de dólares al año.
6. Roberto Martínez (Portugal): Más de 4 millones de dólares al año.
5. Didier Deschamps (Francia): Más de 4 millones de dólares al año.
4. Thomas Tuchel (Inglaterra): Entre 6 y 7 millones de dólares al año.
3. Mauricio Pochettino (Estados Unidos): Entre 6 y 7 millones de dólares al año.
2. Julian Nagelsmann (Alemania): Casi 8 millones de dólares al año.
1. Carlo Ancelotti (Brasil): El italiano es el técnico mejor pagado en la Copa del Mundo 2026 con un salario de más de 10 millones de dólares al año.
EL PEOR PAGADO DEL MUNDIAL 2026: Pedro “Bubista” Brito (Cabo Verde): alrededor de 125,000 dólares al año. Es decir, Carlo Ancelotti gana aproximadamente 80 veces más que el DT de Los Tiburones Azules.