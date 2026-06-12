Mundial 2026: le niegan entrada al país por grave motivo y Panamá 'festeja'

La cadena de televisión canadiense Sportsnet señaló que la normativa migratoria canadiense permite denegar la entrada a personas que puedan resultar inadmisibles por motivos relacionados con la seguridad o antecedentes penales, y citó declaraciones previas del Ministerio de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá (IRCC, por sus siglas en inglés) en las que se indica que los funcionarios tienen potestad para rechazar la admisión de individuos que consideren un riesgo.