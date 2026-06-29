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Shin Fujiyama cumple sueño, la locura de la afición en el Japón vs. Brasil

Así se vivió la fiesta en la previa del Brasil vs Japón por la ronda de 16avos de final de la Copa del Mundo.

  • Actualizado: 29 de junio de 2026 a las 10:30 -
  • Heber Betancourt
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Shin Fujiyama no ocultó su felicidad ante de ingresar al estadio junto a Carlos Espina, presidente del Victoria, quien le regaló el boleto para poder cumplir su sueño. FOTO, Philep Clark, Facebook Shin Fujiyama.

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Los aficionados brasileños sueñan con la sexta estrella en una Copa del mundo a nivel adulto.
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Este catracho apareció con la camiseta de Honduras en el Energy Stadium. Qué bonita se le ve la camiseta hondureña a nuestro compatriota.
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Una pareja se pintó de los colores de la bandera de Brasil en apoyo a su selección previo al duelo contra Japón.

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La bandera de Japón lució en el Energy Stadium de Houston. Estos cuatro aficonados se fueron con la indumentaria de Japón.
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Aficionados de Japón confía que su selección dará el batazaco contra Brasil en el Mundial 2026.

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Ellos pusieron el ambiente afuera del Energy Stadium en la previa del Japón vs Brasil por la Copa del Mundo.
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Shin no pudo dormir pensando en el partido de su país contra Brasil en el Mundial 2026.
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una aficionada de Japón aprovechó patra tomarse la foto con Shin en las afueras del Energy Stadium.
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No pudo falta la foto icónica de Shin, arrodillado agradeciendo al cielo por cumplir otro sueño, ver a su selección en el Mundial.

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Shin Fujiyama se tomó esta fotografía con los brasileños que pusieron el ambiente en el Energy Stadium de Houston.
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Los catrachos llegaron donde Shin Fujiyama, para sacarse una tremenda postal con el japonés.
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Shin Fujiyama también se acercó a sus compatriotas que estaban presentes en el Energy Stadium.
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Y una de las postales en el ambiente de este partido es que Shin Fuijiyama apareció con el influencer Carlos Espina. Diario DIEZ, a través de nuestro enviado especial Philep Clark, capturó este momentazo.

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