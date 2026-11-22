Platense y CD Choloma empataron sin goles en el estadio Excélsior de Puerto Cortés, por la jornada 15 del Apertura 2026. Un resultado que dejó a los escualos sin reacción y sentenció la eliminación de los maquileros de la lucha por clasificar al repechaje de la Liga Nacional de Honduras.
Los escualos llegaban con la obligación de conseguir los tres puntos para alejarse de la última posición de la tabla, pero volvieron a quedarse cortos. El equipo porteño no encontró la fórmula para imponerse en casa y terminó dejando escapar una nueva oportunidad de celebrar una victoria, prolongando así su complicado momento bajo el mando de Reynaldo Tilguath.
Durante los primeros 15 minutos, el encuentro estuvo marcado por la disputa en el mediocampo y la falta de profundidad de ambos conjuntos. El 'Tiburón' y los 'Maquileros' se midieron constantemente, con pocas ideas para generar peligro en las áreas y sin acciones claras que obligaran a los guardametas a intervenir.
Al minuto 21 llegó una de las jugadas más polémicas de la primera mitad. El mediocampista Cristian 'Pin' Gutiérrez recibió una fuerte entrada de Axel Alvarado que encendió las alarmas por la integridad del futbolista cholomeño. La acción fue revisada por Luis Mejía mediante el sistema FVS, pero el árbitro determinó que no ameritaba para expulsión.
La ocasión más clara antes del descanso apareció al minuto 39. Edwin Solano aprovechó los espacios por la banda y sorprendió a la defensa de Choloma con una escapada que terminó en un centro al corazón del área. Georgie Welcome llegó para conectar el balón con mucha potencia, pero su remate se marchó por encima del marco defendido por Mariano Pineda.
En el complemento, Platense encontró una oportunidad inmejorable para romper el empate. Al minuto 50, tras un tiro de esquina ejecutado por Eduardo Urbina, Edwin Solano fue derribado dentro del área y el árbitro terminó señalando penal a favor de los locales después de revisar la acción en el FVS.
El propio Solano tomó la responsabilidad desde los once metros con la intención de adelantar a los escualos, pero se encontró con una gran respuesta de Mariano Pineda. El guardameta de CD Choloma adivinó la dirección del lanzamiento, se lanzó hacia el costado correcto y terminó evitando la caída de su portería en una intervención determinante para el resultado.
El fallo desde el punto penal terminó pesando para un Platense que no consiguió encontrar otra vía para romper el cero. Los porteños dejaron escapar una oportunidad de oro frente a su afición que les exige levantar cabeza tras el mal momento que atraviesan.
Con este empate, Platense llegó a nueve puntos y se mantiene en la undécima posición, todavía comprometido en la parte baja de la clasificación. El resultado también deja en evidencia el difícil panorama del equipo bajo la dirección de Reynaldo Tilguath, que continúa sin poder conseguir una victoria desde su llegada al banquillo.
Del otro lado, CD Choloma alcanzó las 15 unidades y se ubica en la novena plaza, pero el punto conseguido en Puerto Cortés no fue suficiente para mantener viva su ilusión. Los maquileros quedaron oficialmente sin posibilidades de clasificar a la liguilla del Apertura 2026 a falta de solamente un partido en el actual campeonato.