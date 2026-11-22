Puerto Cortés.

Platense y CD Choloma empataron sin goles en el estadio Excélsior de Puerto Cortés, por la jornada 15 del Apertura 2026. Un resultado que dejó a los escualos sin reacción y sentenció la eliminación de los maquileros de la lucha por clasificar al repechaje de la Liga Nacional de Honduras. Los escualos llegaban con la obligación de conseguir los tres puntos para alejarse de la última posición de la tabla, pero volvieron a quedarse cortos. El equipo porteño no encontró la fórmula para imponerse en casa y terminó dejando escapar una nueva oportunidad de celebrar una victoria, prolongando así su complicado momento bajo el mando de Reynaldo Tilguath.

Durante los primeros 15 minutos, el encuentro estuvo marcado por la disputa en el mediocampo y la falta de profundidad de ambos conjuntos. El 'Tiburón' y los 'Maquileros' se midieron constantemente, con pocas ideas para generar peligro en las áreas y sin acciones claras que obligaran a los guardametas a intervenir. Al minuto 21 llegó una de las jugadas más polémicas de la primera mitad. El mediocampista Cristian 'Pin' Gutiérrez recibió una fuerte entrada de Axel Alvarado que encendió las alarmas por la integridad del futbolista cholomeño. La acción fue revisada por Luis Mejía mediante el sistema FVS, pero el árbitro determinó que no ameritaba para expulsión. La ocasión más clara antes del descanso apareció al minuto 39. Edwin Solano aprovechó los espacios por la banda y sorprendió a la defensa de Choloma con una escapada que terminó en un centro al corazón del área. Georgie Welcome llegó para conectar el balón con mucha potencia, pero su remate se marchó por encima del marco defendido por Mariano Pineda. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse