Juticalpa, Honduras.

El fútbol de Olancho se paraliza con el enfrentamiento entre Juticalpa FC y Olancho FC, que se miden este domingo a las 7:30 PM por la jornada 15 del torneo Apertura 2026. Ambos equipos llegan con realidades distintas en la clasificación. Juticalpa atraviesa un momento complicado y ocupa el último lugar de la tabla con apenas 6 puntos, mientras que Olancho FC suma 17 unidades y busca seguir escalando posiciones.

Los Canecheros afrontan este compromiso con la obligación de reaccionar ante su afición, conscientes de que necesitan sumar para salir de la zona baja. Por su parte, los Potros llegan con la misión de imponer condiciones y quedarse con tres puntos importantes en sus aspiraciones de clasificación. Los Potros, además, llegan a este compromiso después de la polémica generada tras su enfrentamiento contra Olimpia, encuentro en el que terminaron perdiendo los puntos como consecuencia de una resolución que generó controversia. Esta situación añade un ingrediente especial al momento que atraviesa el conjunto olanchano, que buscará pasar página y concentrarse en el derbi.

Más allá de la diferencia de puntos, los derbis suelen jugarse de manera especial y dejan de lado cualquier estadística. Juticalpa buscará hacer valer su condición de local, mientras Olancho intentará confirmar su mejor posición en el campeonato. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El encuentro lo podrás ver por el canal Deportes TVC y seguirlo por diario La Prensa.