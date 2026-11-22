San Pedro Sula, Honduras.

​​​​​​El entrenador del Real España, Juan Ignacio Martínez, no ocultó su frustración después de perder el clásico sampedrano ante Marathón. El técnico español consideró que su equipo hizo méritos suficientes para conseguir un resultado positivo e incluso aseguró que, desde su perspectiva, los aurinegros fueron superiores durante el desarrollo del encuentro. Sin embargo, lamentó la falta de contundencia en las oportunidades generadas y los detalles que terminaron marcando la diferencia. Martínez también reconoció que el resultado dejó muy golpeado al camerino y a la afición, especialmente porque el equipo ahora quedó en puestos de repechaje.

El estratega pidió a sus futbolistas mantener la mentalidad competitiva para afrontar la última jornada ante Choloma y aseguró que, aunque ha perdido sus dos clásicos dirigidos, no es momento de mirar atrás, sino de trabajar para revertir el panorama.

CONFERENCIA DE PRENSA DEL DT DE REAL ESPAÑA

-¿Cuánto pesaron las oportunidades que Real España no pudo concretar durante el clásico?

Es algo que estuvimos comentando en el camerino. Lo dije antes del partido y se lo repetí a los jugadores: tienen que estar muy orgullosos porque han hecho un trabajo sensacional. Pero el fútbol tiene estas cosas. Antes del 0-1 tuvimos nuestras opciones, no una, sino varias oportunidades para adelantarnos en un clásico. Después nos encontramos con el 0-2, un marcador que pesa, pero el equipo nunca se descompuso y siempre fue al frente.

Conseguimos el 1-2 antes del descanso, lo que nos permitió acercarnos para afrontar la segunda parte con posibilidades de empatar. Muchas veces el fútbol no tiene justicia. Hay que felicitar a Marathón por la victoria, pero no porque haya sido mejor. Creo que hemos sido superiores, incluso muy superiores. Por el desarrollo del partido y el manejo de las áreas, considero que nuestro equipo estuvo por encima. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse -En el segundo tiempo Real España tuvo más posesión y profundidad, pero también mostró desesperación. ¿Qué faltó para encontrar mejores opciones de gol?

Es cierto. Muchas veces al jugador le puede más el corazón. Lo hemos hablado: tenemos que estar más tranquilos, abrir el campo, buscar amplitud e intentar meter balones al área, pero hubo momentos en los que lo hicimos de manera desesperada. Al final, incluso con los cambios, intenté amenazar constantemente al rival. Marathón estaba ganando y jugó su partido, especialmente porque también estaba en juego la clasificación. El camerino estaba muy fastidiado, no se pueden imaginar cuánto. Entiendo lo que significa un clásico, aunque no soy hondureño ni sampedrano. En España también he vivido clásicos entre ciudades y sé lo que representan. No voy a pedir perdón porque considero que sería una falta de respeto al club. Creo que el equipo hizo muchísimas cosas para ganar. Sin embargo, entiendo que la afición se haya marchado molesta porque nadie quiere perder un clásico. Espero que se sienta orgullosa del equipo y que pronto podamos darle una alegría. -Ha perdido los dos clásicos que ha dirigido. ¿Cómo piensa revertir esa situación de cara a las instancias finales?

Es una reflexión que hay que hacer con frialdad y reconocerla, pero ya no podemos mirar hacia atrás. Ahora nos toca visitar a Choloma en el último partido, esperar cómo queda la clasificación y, a partir de ahí, afrontar lo que venga con la actitud y la mentalidad necesarias. Si nos toca jugar el repechaje, iremos a muerte, como lo hemos hecho hoy. Creo que se ha visto un Real España con presión alta, con intensidad y con la intención de ganar el partido. A pesar de comenzar perdiendo 0-1 y después encontrarnos con el 0-2, el equipo nunca le perdió la cara al encuentro.

-¿Cómo afectó el primer gol de Marathón a los planes que había preparado para el partido?

Son cosas que pueden pasar en el fútbol. Debo reconocer que Marathón es un buen equipo y se lo he dicho a su entrenador. Es un conjunto que maneja bien los tiempos del partido. Han cometido muchísimas faltas para impedir que pudiéramos correr. Cuando reclamamos el primer penalti también se perdió bastante tiempo. Evidentemente, cuando un equipo tiene el resultado a favor, esas situaciones le benefician porque se rompe el ritmo del encuentro. No quiero poner ninguna clase de excusa. Hemos perdido por pequeños detalles que terminan haciendo la diferencia, pero estoy realmente orgulloso del equipo. -Cuando usted llegó, Real España era líder y ahora está tercero, en puestos de repechaje. ¿Qué le ha costado al equipo y qué responsabilidad asume?

Se lo he dicho a los jugadores en el camerino. No me pesa haber llegado cuando el equipo era líder y que ahora estemos en la tercera posición. Es cierto y hay que asumir la responsabilidad. A partir de ahora tendremos que trabajar todavía más para revertir esta situación. ¿Qué fortalezas destacaría del equipo después de esta derrota?

Ahora mismo se me vienen muchas cosas a la cabeza. Estamos fastidiados y dolidos por el resultado. No se trata de hacer más análisis o valoraciones porque creo que desde el inicio he dejado bastante claro cómo transcurrió el partido. ​​​Muchas veces la determinación y el acierto son los que marcan la diferencia. Tuvimos el balón en el palo y también una gran intervención del portero rival. Esas son ocasiones muy claras, pero no conseguimos concretarlas. No voy a buscar ninguna excusa. Al contrario, me corresponde trabajar más para revertir la situación. -​​¿Qué debe trabajar Real España de aquí al cierre del torneo para evitar que se repitan estos problemas?

Evidentemente, al equipo le cuesta reaccionar en determinados momentos y, como comentaba anteriormente, puede aparecer la desesperación. Es lógico por lo que nos estamos jugando. Hoy estaba en disputa una clasificación y la posibilidad de evitar el repechaje. Cuando haces tanto esfuerzo, trabajas durante todo el partido, llegas constantemente al área rival y de repente te encuentras perdiendo 0-2, es una situación difícil para cualquier ser humano. Sin embargo, el equipo nunca desconectó del partido y siguió trabajando. En la segunda parte nos faltó controlar un poco más esa ansiedad. Nos pudo más el corazón que la cabeza fría y eso nos impidió generar todavía más peligro.