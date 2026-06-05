El Merendón: zona de reserva

Gracias a la oportuna intervención por parte de la Coalición Ambiental de Honduras, y de otras organizaciones ambientalistas, al presentar en tiempo y forma el recurso de oposición dirigido al Instituto de Conservación Forestal (ICF), el pulmón del valle de Sula, cual es la montaña de El Merendón, continuará como zona de reserva, sin ser recategorizado como parque nacional.

Ya se ha emitido la Resolución DE-MP-095-2026, que ordena el mantener la clasificación de zona de reserva, excluyendo el proyecto de declararlo parque nacional, garantizando así la continuidad del régimen legal de protección vigente. Se trata de un triunfo de beneficio colectivo que merece público reconocimiento.

Continuará la municipalidad de San Pedro Sula a cargo del manejo de la zona de reserva de El Merendón, que debe formalmente comprometerse ante nuestra ciudad y poblados aledaños a que cesará la entrega de permisos de construcción de viviendas y edificaciones, al igual que la construcción de carreteras, que impactan negativamente en las fuentes de agua que abastecen del vital líquido a alrededor de un millón de compatriotas.

El bien colectivo debe estar siempre por encima del interés particular y grupal, que favorece a pocos en detrimento de muchos.

El pronunciamiento emitido al respecto por parte de la Coalición Ambiental de Honduras literalmente incluye esta conclusión: “mantener la categoría original de zona de reserva en virtud de que dicha figura garantiza la continuidad del régimen de protección vigente, asegura la estabilidad administrativa y jurídica del área protegida y evita generar incertidumbre social respecto a su gestión y administración”.

La creciente conciencia ecológica entre nuestros compatriotas está generando respuestas favorables en la defensa del medio ambiente, crecientemente destruido por la acción depredadora de poderosos intereses económicos, con la protección de políticos, que actúan con visión cortoplacista: el lucro inmediato, sin reflexionar acerca de las diversas repercusiones negativas para las comunidades, para el país y para sus propias empresas, que continúan aplicando un enfoque extractivista en la explotación de los recursos naturales: hídricos, forestales, minerales, que destruye irreversiblemente el frágil equilibrio de la madre naturaleza, acelerando así el deterioro de la relación de interdependencia entre el hombre y su entorno.

Lo actuado por la Coalición Ambiental de Honduras debe servir de modelo para otros grupos ambientalistas organizados en otras regiones de nuestro país, forjando alianzas estratégicas que se retroalimenten de sus respectivas experiencias y gestiones, compartiendo estrategias utilizadas y los resultados obtenidos.

Ello constituirá tanto un fortalecimiento en la defensa y protección del medio ambiente, al igual que un tributo a los mártires que han sucumbido en pro de la preservación ecológica de esta y las futuras generaciones.