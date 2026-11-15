De las artesanías a la exportación: emprendedores hondureños buscan conquistar nuevos mercados

San Pedro Sula, Honduras. Artesanías elaboradas con junco, artículos personalizados, repostería, puros de tabaco y productos agrícolas forman parte de la diversidad de emprendimientos que buscan abrirse paso en el mercado nacional e internacional. Sus historias tienen un punto en común: el deseo de crecer, generar oportunidades y llevar el talento hondureño más allá de sus comunidades. Estos negocios forman parte de los 60 micro, pequeños y medianos emprendimientos que participaron en la Expo Mercados Emprende 2026, inaugurada en San Pedro Sula por el Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios (Senprende). La actividad tuvo como objetivo conectar a los pequeños empresarios con compañías de mayor tamaño para generar relaciones comerciales, facilitar oportunidades de compra y ampliar sus canales de distribución.

Abeli Lozano, subdirectora ejecutiva de Senprende, explicó que la iniciativa reúne a mipymes de la zona norte, occidente y las regiones central y sur del país, con una inversión estatal de cinco millones de lempiras. “Lo más importante es cómo estamos articulando a las mipymes con la gran empresa. Aquí van a encontrar empresas de alto nivel que les transmiten su experiencia y, sobre todo, hacen relaciones comerciales para poder comprarles a estas empresas pequeñas”, manifestó. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Lozano agregó que el acompañamiento también contempla otros pilares, como el acceso al crédito, la formalización y la asistencia técnica. En la zona norte, la Cámara de Comercio de Choloma colaborará con el seguimiento y fortalecimiento de los negocios participantes. La funcionaria destacó que los emprendedores necesitan recursos, pero también desarrollar capacidades para administrar sus negocios, exhibir sus productos y establecer relaciones comerciales con empresas consolidadas. Entre las historias que destacan está la de David Antonio Chávez, originario de Santa Bárbara, quien encontró en el junco una oportunidad para impulsar las artesanías tradicionales y proyectar la identidad cultural de su departamento.

Su emprendimiento comprende todo el proceso, desde la producción en una finca ubicada en la aldea La Cuesta hasta la elaboración y comercialización de diferentes artículos, entre ellos sombreros, abanicos, paneras, peinadores, llaveros y piezas decorativas. Chávez también ha tenido la oportunidad de representar la artesanía hondureña en ferias internacionales, incluida una actividad en Miami, Estados Unidos. Sus productos se comercializan en el quiosco del Paseo del Junco, en el centro de Santa Bárbara, así como en una tienda de la avenida La Hoya. En San Pedro Sula pueden encontrarse en las tiendas PIC de la Cooperativa Chorotega, desde donde también se facilita su distribución a diferentes puntos del país.

La creatividad y la tecnología también tienen espacio en la exposición mediante Infinity Studio HN, emprendimiento dirigido por Josué Mejía, originario de Choloma, Cortés. Con más de tres años de trayectoria, el negocio se especializa en la elaboración de artículos personalizados, como gorras, termos, tazas, camisas y otros productos diseñados de acuerdo con las preferencias de cada cliente. Su apuesta es continuar creciendo y llegar a nuevos consumidores mediante la innovación y el comercio digital. Para ello, mantiene presencia en Instagram y TikTok bajo el usuario @InfinityStudioHN. Otro de los emprendimientos presentes es Matute Cigars, una marca de puros elaborados en Danlí, El Paraíso, que busca representar la calidad del tabaco hondureño y abrirse camino en nuevos mercados.

René Matute, impulsor de la marca, explicó que su interés por este rubro nació de una pasión personal por los puros, que se fortaleció durante un viaje a Cuba, donde tuvo la oportunidad de conocer más sobre la industria tabacalera y conversar con trabajadores de una de las fábricas más antiguas de ese país. Posteriormente, encontró a los productores con los que pudo desarrollar una propuesta de puros de calidad prémium. Matute manifestó que uno de sus objetivos es fortalecer la marca en Honduras y posteriormente ampliar su comercialización hacia otros países. Actualmente, sus productos están disponibles en Tabacos y Café, en las cercanías del mercado Guamilito, en San Pedro Sula, y en Merlot, en Choloma. También mantiene presencia en Instagram, Facebook y TikTok como @matutecigars. La historia de Jessica Aparicio también refleja el crecimiento que puede alcanzar un emprendimiento cuando logra diversificar sus actividades y encontrar oportunidades comerciales. Desde Santa Cruz de Yojoa, su negocio ha desarrollado actividades relacionadas con la producción y comercialización de productos agrícolas, entre ellos rambután, jengibre, limón persa y mangostán, que tienen como destino mercados de Estados Unidos y Canadá. Su trayectoria empresarial comenzó con actividades de venta de productos como abueladas y periódicos en la calle. Con el paso de los años, el emprendimiento evolucionó hasta alcanzar nuevos mercados y desarrollar operaciones de exportación. Actualmente, la empresa tiene presencia en Santa Cruz de Yojoa, en el kilómetro 186, desde donde impulsa sus actividades comerciales.