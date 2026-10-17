Senprende ofrece L86 millones en créditos para productores hondureños

Tegucigalpa, Honduras.– Productores hondureños podrán acceder a una bolsa de 86 millones de lempiras en créditos habilitada por el Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios (Senprende), con préstamos de hasta 149,000 lempiras por beneficiario y tasas de interés del 10% y 12% anual. El financiamiento está dirigido a productores individuales, mujeres rurales organizadas y miembros del sector social de la economía que necesiten recursos para impulsar sus actividades agrícolas, fortalecer sus negocios o ampliar su capacidad productiva. Las tasas aplicables dependerán de los requisitos y criterios establecidos por cada una de las entidades financieras que participan en el programa. Senprende no detalló cuántos beneficiarios podrán recibir los recursos ni el plazo disponible para presentar las solicitudes.

¿Cuáles son los requisitos?

Los interesados deberán presentar su Documento Nacional de Identificación (DNI), Registro Tributario Nacional (RTN), un plan de inversión y un croquis del negocio o de la unidad productiva para iniciar el trámite. La convocatoria contempla tanto a nuevos solicitantes como a personas que ya han recibido financiamiento anteriormente, siempre que cumplan las condiciones establecidas por las instituciones financieras aliadas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Además del crédito, los beneficiarios podrán acceder a educación financiera para mejorar la administración de sus recursos y desarrollar su historial crediticio. También tendrán a disposición servicios de asistencia técnica, formalización empresarial y vinculación con oportunidades de acceso a mercados internacionales.

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