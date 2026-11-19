Madrid, España.

El Real Madrid ha renovado al centrocampista francés Aurélien Tchouameni, que ha ampliado su contrato con el club blanco hasta el 30 de junio de 2032, según informó este jueves la entidad madridista.

Tchouameni, que llegó al Real Madrid en el verano de 2022 procedente del Mónaco, prolonga su vinculación con el conjunto que dirige Jose Mourinho, en el que se ha consolidado como una de las piezas importantes del centro del campo.