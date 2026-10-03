El Moply y un menor son capturados con un AR-15 en Chamelecón

La acción se desarrolló en el marco de la denominada Operación Escudo Honduras, mediante acciones de vigilancia y seguimiento realizadas en conjunto con agentes de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC).

San Pedro Sula, Honduras. Dos presuntos integrantes de la Pandilla 18 fueron capturados durante un operativo ejecutado por agentes de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET) en la colonia San Antonio, sector Chamelecón, San Pedro Sula, Cortés.

Durante la misma operación también fue requerido un menor de 17 años, conocido dentro de la estructura criminal con el alias de “Garabato”, a quien las autoridades señalan como presunto encargado de la venta y distribución de drogas.

Uno de los detenidos fue identificado como Cristofher Isaac Munguía Garay , alias El Moply, de 19 años, señalado por las autoridades como presunto gatillero y encargado de un sector. Es originario de Yoro y residente en la colonia Providencia.

De acuerdo con la información policial, ambos sospechosos cuentan con antecedentes registrados durante este año por delitos relacionados con el porte ilegal de armas de fuego de uso prohibido, municiones y amenazas contra funcionarios policiales.

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Durante la intervención, los agentes decomisaron un fusil AR-15, equipado con un cargador metálico que contenía 10 proyectiles, según el reporte de la DAET.

Además, se les encontraron dos paquetes plásticos transparentes que contenían hierba seca, presunta marihuana, con un peso aproximado de una libra cada uno.

Como parte de las evidencias también fue decomisado un teléfono celular, que será sometido a un peritaje técnico para determinar si contiene información relacionada con las actividades que se investigan.

Los detenidos fueron remitidos a las autoridades competentes para continuar con el proceso correspondiente, por suponerlos responsables de los delitos de tráfico de drogas y porte ilegal de arma de fuego de uso prohibido, en perjuicio de la salud pública y el orden público.

La DAET informó que continuará con las acciones de investigación y vigilancia contra estructuras criminales que operan en el Valle de Sula, con el objetivo de identificar a otros presuntos integrantes y reducir las actividades delictivas en las comunidades.