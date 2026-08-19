INE pide a hondureños abrir las puertas a los censistas

Tegucigalpa, Honduras.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) hizo un llamado a la población hondureña para que atienda a los censistas que recorren el país y brinde la información necesaria para el desarrollo del Censo Nacional de Población y Vivienda. La institución explicó que el operativo de campo se desarrolla en departamentos, municipios, comunidades, aldeas, caseríos, barrios y colonias, con personal debidamente identificado mediante chaleco, gorra y carné. Irma Alvarado, gerente de Censos y Encuestas del INE, pidió a los ciudadanos abrir las puertas de sus viviendas y dedicar unos minutos a responder las preguntas de los censistas.

“Queremos hablarles y llegar a cada uno de sus hogares con el objetivo de solicitarles que abran las puertas al Censo Nacional de Población y Vivienda”, manifestó.

INE: el censo no es solo un conteo

Alvarado explicó que el censo busca obtener información sobre la población y las condiciones en las que viven los hondureños, con el propósito de generar datos que sirvan para la planificación de políticas públicas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse “No solamente queremos contar cuántos somos, queremos hacer una radiografía exacta de dónde estamos cada uno de nosotros ubicados, en qué comunidad, en el área urbana, en el área rural”, señaló. La funcionaria agregó que los datos permitirán identificar necesidades en áreas como educación, salud, discapacidad y desarrollo económico. “Información meramente técnica para identificar aquellos sectores vulnerables, donde nosotros necesitamos escuelas, preguntas sobre educación, aquellas personas que tienen alguna discapacidad, cómo orientar estas políticas públicas, los hospitales, cómo generar y apoyar aquellos sectores económicos del país y puntualmente en los lugares que los necesitan”, explicó.

Más de 768,000 personas censadas

Wilmer Banegas, subgerente de Estadísticas Sociales y Demográficas del INE, aseguró que el Censo Nacional de Población y Vivienda tiene un carácter técnico y no político. “El Censo Nacional de Población y Vivienda es la máxima investigación estadística que puede tener un país”, afirmó. Banegas indicó que el proceso está apegado a estándares internacionales y que cuenta con el aval del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y las Naciones Unidas. De acuerdo con los datos proporcionados por el INE, hasta la fecha han sido censadas 768,000 personas en más de 397,000 viviendas en el territorio nacional.