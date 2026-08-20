Barcelona oficializa su nuevo fichaje: dejó a su equipo y regresa a España

Barcelona, España.

El Barcelona hizo oficial este jueves el fichaje del lateral portugués Joao Cancelo, que firma un contrato con el club azulgrana hasta el 30 de junio de 2029. El internacional portugués, que se incorpora como agente libre tras desvincularse del Al-Hilal saudí, acudió este jueves a las oficinas de la entidad para rubricar el acuerdo acompañado del presidente del club, Joan Laporta, el vicepresidente Rafa Yuste, el director deportivo, Anderson de Souza 'Deco' y su agente, Jorge Mendes, que este jueves llegó a la capital catalana. Será la tercera etapa del carrilero en las filas del club catalán, después de jugar como cedido en la temporada 2023-2024, bajo las órdenes de Xavi Hernández, y la segunda mitad del curso pasado con Hansi Flick en el banquillo.

Cancelo, que llegó a Barcelona el pasado lunes, estuvo presente el miércoles en el Trofeo Joan Gamper, aunque no fue presentado como jugador del primer equipo azulgrana al no haber formalizado todavía el acuerdo con el club catalán. El equipo de Hansi Flick refuerza la posición de lateral con un futbolista diestro que puede ocupar con solvencia ambas bandas, aunque en los últimos seis meses bajo las órdenes de Flick jugó mayoritariamente en el costado izquierdo de la zaga. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

João Cancelo, culer hasta el 2029. ✍️https://t.co/Mik6q2bukg — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 20, 2026