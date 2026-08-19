Inter Miami sufre nuevo tropiezo: Messi anotó golazo y así quedan en tabla de MLS

Washington, Estados Unidos.

El Inter Miami de Lionel Messi rascó este miércoles un empate 2-2 en su visita al Philadelphia Union, un nuevo tropiezo para el argentino y compañía, que solo han ganado uno de sus últimos seis partidos.

Las 'Garzas' sí pusieron fin a una racha de tres derrotas seguidas -dos en la Leagues Cup y una en la MLS-, pero no lograron despejar las dudas al dejar escapar la victoria ante uno de los peores equipos de la liga.

El empate deja al Inter Miami inmerso en su crisis de resultados y más lejos aún del Nashville, el líder de la Conferencia Este, ahora a 7 puntos.