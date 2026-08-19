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Hansi Flick quiere otro fichaje y Deco lo confirma: "Tengo confianza en él"

El entrenador alemán se refirió al fichaje que busca el club previo al inicio de la temporada.

  • Actualizado: 19 de agosto de 2026 a las 17:28 -
  • Agencia EFE
Hansi Flick quiere otro fichaje y Deco lo confirma: Tengo confianza en él

Hansi Flick durante la presentación del equipo en el torneo Joan Gamper.
Barcelona, España.

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, se mostró confiado en el trabajo del director deportivo, Anderson de Souza ‘Deco’, para cerrar en lo que queda de mercado la contratación de un delantero centro.

"Estamos buscando este jugador (un ‘9’). Deco ha hecho un trabajo fantástico, tengo máxima confianza en él", afirmó el técnico alemán declaraciones a 3Cat tras el Trofeo Joan Gamper que se llevó su equipo frente al Al-Ahly egipcio (2-1).

Sobre cómo afronta su equipo el debut liguero del próximo domingo frente al Elche, Flick reconoció que esta pretemporada "no ha sido fácil" por la imposibilidad de contar con la plantilla al completo desde el inicio de la misma debido a la disputa del Mundial.

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"Muchos jugadores han llegado hace una semana y hemos utilizado estos partidos de pretemporada para gestionar minutos", recordó el técnico alemán. Pese a ello, Flick subrayó que cuenta con "un equipo fantástico" para afrontar partidos "difíciles" como el del próximo domingo contra el Elche. "Tenemos buenas vibraciones",

Declaraciones de Deco

El director deportivo del Barcelona, Anderson Luis de Souza 'Deco', cree que el fichaje del centrocampista internacional español Rodrigo Hernández 'Rodri' "mejorará bastante el equipo" y confirmó que seguramente incorporarán un '9' para cerrar la plantilla.

"Nuestro objetivo es mejorar el equipo cada año y creo que Rodri va a mejorar bastante el equipo", afirmó Deco a la conclusión del Trofeo Joan Gamper, que se llevó el Barça al derrotar al Al-Ahly egipcio (2-1) en el Spotify Camp Nou

Después de incorporar al excentrocampista del City, a los extremos Anthony Gordon, Karim Adeyemi y Jesse Bisiwu, y al lateral Joao Cancelo, cuyo fichaje será oficial en las próximas horas, Deco dejó entrever que el ansiado delantero centro también llegará antes del cierre del mercado estival.

"Sabemos que hay dos jugadores delante como Robert (Lewandoswki) y Ferran (Torres) que se han ido. La función de Ferran podemos cubrirla con las nuevas incorporaciones, pero sustituir a Robert es muy difícil, porque marcó una época con nosotros. Tenemos soluciones internas, pero seguramente vamos a hacer algún movimiento", concluyó.

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