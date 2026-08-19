Hansi Flick quiere otro fichaje y Deco lo confirma: "Tengo confianza en él"

Barcelona, España.

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, se mostró confiado en el trabajo del director deportivo, Anderson de Souza ‘Deco’, para cerrar en lo que queda de mercado la contratación de un delantero centro.

"Estamos buscando este jugador (un ‘9’). Deco ha hecho un trabajo fantástico, tengo máxima confianza en él", afirmó el técnico alemán declaraciones a 3Cat tras el Trofeo Joan Gamper que se llevó su equipo frente al Al-Ahly egipcio (2-1).

Sobre cómo afronta su equipo el debut liguero del próximo domingo frente al Elche, Flick reconoció que esta pretemporada "no ha sido fácil" por la imposibilidad de contar con la plantilla al completo desde el inicio de la misma debido a la disputa del Mundial.