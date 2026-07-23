Guatemalteco es acusado de causar la muerte de su bebé de tres meses en Virginia

VIRGINIA, ESTADOS UNIDOS

El acusado fue identificado como Misael López Gómez, de 28 años, quien enfrenta cargos por la presunta responsabilidad en la muerte de la menor. De ser declarado culpable, podría recibir una condena de cadena perpetua.

Un inmigrante guatemalteco fue acusado formalmente de asesinato agravado y abuso infantil por la muerte de su hija de apenas tres meses, un caso que conmocionó a la comunidad de Falls Church, Virginia, en Estados Unidos.

La decisión fue anunciada esta semana por un gran jurado del condado de Fairfax, durante la segunda audiencia de presentación del caso, luego de que las autoridades avanzaran con la investigación sobre el fallecimiento de la bebé.

De acuerdo con los documentos del caso, López Gómez se encontraba solo con su hija dentro de una vivienda ubicada en Falls Church cuando ocurrió la agresión.

Posteriormente, cuando la madre de la menor llegó al lugar, encontró a la bebé inconsciente y llamó al sistema de emergencias 911.

Al llegar los equipos de respuesta, los oficiales intentaron realizar maniobras de reanimación a la pequeña, pero la bebé fue trasladada a un hospital donde fue declarada sin vida.

La Oficina del Médico Forense determinó que la causa de muerte fue un traumatismo provocado con un objeto contundente, lo que llevó a los investigadores a modificar los cargos iniciales contra el sospechoso debido a la gravedad de las lesiones.

López Gómez permanece bajo custodia desde el pasado 27 de marzo. Inicialmente fue acusado por asesinato en segundo grado, pero posteriormente la acusación fue elevada tras los nuevos hallazgos de la investigación.

Según información del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el guatemalteco ingresó de manera irregular a Estados Unidos en julio de 2023, luego de cruzar la frontera por el estado de Nuevo México.

El proceso judicial continuará mientras la fiscalía presenta las pruebas del caso y la defensa del acusado prepara sus argumentos ante los tribunales del condado de Fairfax.