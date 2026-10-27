Salud confirma cuatro nuevos casos de chikungunya y eleva a 12 los contagios en Honduras

Tegucigalpa. La Secretaría de Salud (Sesal) confirmó este martes cuatro nuevos casos de chikungunya en Honduras. La cifra de personas afectadas asciende a 12 en lo que va del 2026 a nivel nacional.

Homer Mejía, jefe de la Unidad de Vigilancia de la Salud, informó sobre el incremento de contagios y señaló que el departamento de El Paraíso concentra la mayor cantidad de casos, especialmente en el municipio de Alauca.

“Se han sumado cuatro nuevos casos, con lo cual llevamos un total de 12 casos de chikungunya; ya tenemos casos en Tegucigalpa, La Ceiba y el mayor número en Alauca y también tenemos en Danlí”, dijo Mejía.

En cuanto al dengue, el dirigente confirmó que Honduras registra alrededor de 12,000 casos y cuatro fallecimientos asociados a esta enfermedad, una situación que mantiene en alerta a las autoridades sanitarias.

Ante el aumento de contagios, Mejía hizo un llamado a la ciudadanía para aplicar las mismas medidas preventivas utilizadas contra el dengue, principalmente la eliminación de recipientes y otros objetos que puedan acumular agua y convertirse en criaderos de mosquitos.

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Además, insistió en la importancia de desechar botellas, llantas y latas que permanezcan en patios o espacios abiertos, así como cambiar con frecuencia el agua de los floreros para reducir las condiciones que favorecen la reproducción del zancudo transmisor.

De igual forma, recomendó a las personas solicitar BTI en el establecimiento de salud más cercano, un producto utilizado para combatir las larvas de los mosquitos en los depósitos de agua.